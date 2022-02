Inflasjonstall skremmer investorene

Det er ikke mange måneder siden sentralbanksjef Jerome Powell insisterte at USAs altfor høye inflasjon bare var et midlertidig fenomen. Nå fremstår han imidlertid som alt annet enn fremsynt. Statistikken for januar viste at den årlige konsumprisveksten økte til 7,5 prosent, mer enn noen gang siden mars 1982 og 0,2 prosentpoeng over konsensusestimatet.

Utviklingen øker sannsynligheten for at Fed strammer inn mer enn tidligere antatt. Terminkontraktmarkedet priset torsdag ettermiddag inn en 60 prosent sjanse for at USAs styringsrente er minst 2 prosent ved utgangen av juli 2023. Dagen før var tallet bare 50 prosent. Samtidig bykset renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner til 2,0 prosent, det høyeste nivået siden august 2019.

Inflasjons- og renteutviklingen rammet særlig vekstaksjer, og ved firetiden torsdag var USAs teknologitunge Nasdaq-indeks nesten 1 prosent lavere. I Europa fikk kjøpesentergiganten URW og banken Societe Generale derimot kraftige kursløft. Sistnevnte la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal, og ledelsen bedyrer at også 2022 blir et godt år.

En annen stor bankaksje, Credit Suisse, falt på sin side med godt over 7 prosent. Enorme avsetninger for juridiske kostnader førte til et tap på 1,6 milliarder sveitsiske franc i fjor, mens analytikerne hadde spådd et underskudd på 378 millioner franc. Også 2022 blir trolig et vanskelig år, ifølge ledelsen.

I Tyskland overrasket Siemens derimot positivt, og aksjekursen la på seg 5 prosent. Det hjalp at ordrene økte med hele 52 prosent fra samme periode året før. Selskapets kunder er hovedsakelig i industrisektoren, så dets resultater anses som en mer generell økonomisk indikator.

Også coronavinneren AstraZeneca klarte seg fint gjennom torsdagens børsfall. Legemiddelprodusenten slo analytikernes inntjeningsestimat i fjerde kvartal og venter fortsatt høy omsetning i år. Aksjen var ved firetiden rundt 4 prosent høyere.