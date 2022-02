Disney-rally og rentefrykt på Wall Street

Etter omtrent halvgått løp torsdag befinner nøkkelindeksene på Wall Street fortsatt godt inne i negativt terreng.

Nasdaq har hentet seg inn, og er ned 0,7 prosent til 14.381,63. Dow Jones faller 0,6 prosent til 35.545,03, mens S&P 500 er ned 0,8 prosent til 4.550,78.

Rentefrykten har grepet investorene igjen etter at inflasjonen overrasket på oppsiden i januar.

7,5 prosent totalinflasjon på årsbasis er et tall amerikanerne ikke har sett maken til siden de 7,6 prosentene som ble registrert i februar 1982, altså nesten 40 år siden.

En kjerneinflasjon på 6,0 prosent er den høyeste målt siden august 1982.

Rentefrykt

Samtidig overrasket antall førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) på nedsiden.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten har reagert på inflasjonstallene med å stige over 2 prosent for første gang siden august 2019.

– Markedene fortsetter å bekymre seg for en aggressiv Fed. Ting kan bli bedre fra nå av, men frykten for at Fed strammer til for mye vil ikke gå bort før vi ser klare tegn til at inflasjonen er under kontroll, sier LPL Financial-strateg Barry Gilbert til CNBC.

Disney-rally

«Big tech» går forsiktig tilbake, med Microsoft ned drøye prosenten. Boligbyggere trekker også ned. På den positive siden av renteeffekten er banker som JPMorgan og Wells Fargo, med hopp på drøye prosenten.

Ellers markerer Disney seg med en oppgang på over 4 prosent etter sterke kvartalstall, mens Coca-Cola stiger rundt 2 prosent på sin rapport.

