Asia-børsene utvikler seg blandet fredag morgen.

På en dag der Tokyo-børsen holder stengt, stiger large cap-indeksen CSI 300 0,3 prosent i Shanghai, mens Shanghai Composite-indeksen trekker opp omtrent like mye.

I Hongkong stiger Hang Seng marginalt, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker ned 0,7 prosent. Spillutvikleren Krafton dundrer ned over 11 prosent etter en kvartalsrapport som viste at resultatet stupte 85 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode året før.

«Down under» går den råvaretunge Sydney-børsen tilbake 0,7 prosent.

Utviklingen skjer i kjølvannet av de tre nøkkelindeksene i USA falt 1-2 prosent torsdag.

Rentefrykten tilbake

Gårsdagens rapport fra amerikanske statistikkmyndigheter viste at totalinflasjonen i USA kom inn på hele 7,5 prosent på årsbasis i januar. Dette var over konsensus på 7,3 prosent – og den høyeste noteringen siden februar 1982.

Rapporten utløste fornyet rentefrykt, og renten på den amerikanske 10-åringen spratt over 2 prosent for første gang siden 2019. Siste notering er i overkant av 2,03 prosent.

– Med enda et overraskende hopp i inflasjon kommer markedene til å bli enda mer engstelige rundt en aggressiv Fed. Selv om det kan bli bedre herfra, så kommer ikke angsten i markedene til å forsvinne før det er tydelige signaler på at inflasjonen er under kontroll, sier Barry Gilbert, strateg for LPL Financial til CNBC.

Følg Asia-børsene her.