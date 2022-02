Oslo Børs åpner ned

Det dreier seg om en langsiktig bindende intensjonsavtale med Hino Motors Manufacturing U.S., der selskapet vil levere batteripakker for flere Hino-truckplattformer med serieproduksjon planlagt fra 2024.

Samlet salgsverdi over avtalens løpetid er estimert til 1 milliard dollar – 9 milliarder kroner.

Sats stiger 1,7 prosent til 21,15 kroner etter kvartalstall. DNB Markets karakteriserer ifølge TDN Direkt rapporten som blandet, med selve tallene under forventning, men med høyere medlemsbase og svake utsikter for januar.

Doblingskandidat faller

Peter Hermanruds doblingskandidat , Wallenius Wilhelmsen, korrigerte ned rundt 5 prosent i tidlig handel etter torsdagens kraftige oppgang, men er bare svakt ned nå.

Blant dagens tallfremleggere finner vi Statt Torsk og Prosafe nærmest Hexagon Purus på vinnerlisten, med oppganger på 6-7 prosent. Sistnevnte varslet også om kontraktsforlengelse etter stengetid torsdag. Smartoptics Group stiger over 5 prosent.

Teco 2030 faller over 4 prosent på sine tall, mens Okea trekker ned over 3 prosent etter å ha lagt frem rekordtall i fjerde kvartal. Aker Clean Hydrogen faller over 8 prosent på sine tall, og er den eneste aksjen som ligger foran Schibsted på taperlisten.

Oljeprisene ned

Oljeprisene har falt betydelig siden stengetid på Oslo Børs torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag i 91,07 dollar pr. fat, ned fra 92,77 dollar fra da børsen stengte i går.

Torsdagens amerikanske inflasjonsrapport utløste fornyet rentefrykt, og renten på den amerikanske 10-åringen spratt over 2 prosent for første gang siden 2019.

– Gårsdagens inflasjonstall legger sannsynligvis mer press på den amerikanske sentralbanken for å sette mer aggressivt i gang med renteøkninger. Denne forventningen tynger i noe grad olje og råvarer generelt, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Reuters.

– I tillegg ser det ut til å være fremgang i atomsamtalene med Iran, noe som er en annen faktor som holder tilbake prisene, legger han til.

Equinor er et lyspunkt med 1,6 prosent oppgang til 270,95 kroner på høyest volum, mens Aker BP stiger drøye prosenten til 276,90 kroner.