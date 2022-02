Hovedindeksen har hentet seg inn fra de laveste nivåene i åpningen, men befinner seg fortsatt i negativt terreng tidlig fredag ettermiddag og er ned 0,1 prosent til 1.205,35. Det er blitt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,4 milliarder kroner.

Torsdagens amerikanske inflasjonsrapport har økt frykten for at Federal Reserve fremskynder renteøkningene, noe som legger en demper på stemningen også i Oslo.

Toneangivende Europa-børser faller markant, og britiske FTSE 100, tyske DAX og franske CAC 40 er ned 0,8-1,2 prosent.

Stygg Schibsted-skrell

Resultatsesongen preger handelen, og Schibsted (A) faller mest av alle etter å ha lagt frem en skuffende kvartalstall. Aksjen er ned hele 11 prosent til 240,10 kroner, mens B-aksjen trekker ned 10,5 prosent til 213 kroner.

Analytikerne varsler at estimatene skal ned, for eksempel skriver Arctic Securities ifølge TDN Direkt at «utsiktene fastholdes, men med høye investeringer».

EBITDA-marginen for News Media falt fra 14 til 11 prosent.

Norge med Finn.no i spissen leverte spesielt sterkt. Her økte inntektene med 31 prosent og EBITDA-marginen var på 59 prosent. Selskapet sliter likevel fortsatt med et tøft bilmarked i Sverige og Danmark.

Adevinta faller 6,1 prosent til 89,28 kroner.

Flere vinnere og tapere

Trusselen om raskere renteøkninger tynger teknologiaksjer, med Nordic Semiconductor og Kahoot ned 2-3 prosent. Pexip er et lyspunkt, og stiger over 3 prosent på kvartalsrapporten som ble sluppet etter stengetid torsdag.

Hexagon Purus stiger 22 prosent til 22,43 kroner på en langsiktig bindende intensjonsavtale med amerikanske Hino Motors Manufacturing for levering av batteripakker. Avtalen for hele perioden er estimert til 1 milliard dollar – 9 milliarder kroner.