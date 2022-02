Markedet trekker pusten

Fed-representant James Bullard skapte panikk i markedet da han torsdag hevdet at USAs styringsrente må heves med et helt prosentpoeng innen 1. juli. Det sirkulerte dessuten rykter om at den første innstramningen ville komme allerede denne uken.

En dag senere hadde investorene imidlertid tatt innover seg at Bullard bare er en av 12 medlemmer av sentralbankens pengepolitiske komite – og at ikke alle de øvrige 11 er like «haukete». I tillegg kan børsfallet i seg selv ha redusert sjansen for at drastiske grep tas.

Ved firetiden fredag priset markedet inn en 59 prosent sannsynlighet for at styringsrenten blir på minst 1,75 prosent ved utgangen av året, mot 65 prosent dagen før. Dessuten falt renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner noe tilbake.

Det ville imidlertid være naivt å tro at faren er over. Obligasjonsmarkedet signaliserer i stadig større grad at USAs økonomiske utvikling ligger an til å bli svak, kanskje nettopp som følge av raske og store pengepolitiske innstramninger. Landets rentekurve, som typisk er en god ledende indikator, er nå flatere enn noen gang siden tidlig i august 2020. Forrige gang forskjellen mellom ti- og toårige renter sank til dagens nivå på 0,42 prosentpoeng var i juni 2018, og i de følgende to kvartalene sank S&P 500-indeksen med mer enn 6 prosent.

Enn så lenge fortsetter selskapene å overraske positivt. Fredag fortalte sportsklær- og utstyrsprodusenten Under Armour at salget i fjerde kvartal overgikk forventingene samt at inntjeningen per aksje ble dobbelt så høy som konsensusestimatet. Ifølge ledelsen vil driftsmarginen imidlertid krympe med 2 prosentpoeng i inneværende kvartal, grunnet problemer i forsyningskjeden. Aksjekursen var ved firetiden ned med 10 prosent.

Det nettbaserte reisebyrået Expedia tjente 1,06 dollar per aksje, mens analytikerne hadde spådd 69 cent. Topplinjen var omtrent som ventet, og aksjekursen steg med nesten 2 prosent.

Lenger nord, i Canada, produseres det cannabis i stor skala. En av de største aktørene i sektoren, Aurora Cannabis, overgikk analytikernes inntektsforventninger for første gang på mer enn et år. Virksomheten gikk likevel med et underskudd på 59 millioner dollar. Aurora-kursen stupte følgelig 6 prosent.