Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formuesforvaltning

Det finnes ingen entydig definisjon på spekulasjon og investering. For noen er dette i praksis det samme, mens andre ser markante forskjeller. I store trekk forbindes likevel spekulasjon med noe kortsiktig og med til dels ekstrem risiko, mens investering gjerne er mer langsiktig med kontrollert risiko.

Et nullsumspill

Spekulasjon blir ofte et nullsumspill, der gevinst for transaksjonens ene part, er ensbetydende med tap for motpart. Å kjøpe aksjer i et nytt gruveselskap som vil tjene masse penger dersom gruven de eier gir funn av gull, men gå konkurs hvis den er tom, blir mer spekulasjon enn investering ettersom risikoen er skyhøy og utfallsrommet gull eller gråstein.

Daytrading på børs er også en form for spekulasjon, der man går hyppig inn og ut av posisjoner med hensikt å tjene mer på vinnere enn det som tapes på taperne. Det er gjort flere studier på lønnsomheten ved daytrading:

97 prosent av brasilianske aksje-daytradere tapte penger gjennom en periode på 300 dager

Kun 5 prosent av daytradere i Taiwan tjente penger i perioden 1995 til 2006

70 prosent av daytradere i valutamarkedet taper penger hvert kvartal, og vanligste utfall er tap av all kapital innen 12 måneder

På handelsplattformen eToro tapte 80 prosent av kundene penger over en 12-månedersperiode, og gjennomsnittlig tap var 36 prosent.

Det er flere årsaker til at det er vanskelig å lykkes med spekulativ aktivitet i finansmarkedene. For det første er bevegelsene fra dag til dag uforutsigbare, og for det andre blir det stadig vanskeligere å konkurrere mot algoritmebaserte aktører, som eksempelvis nå utgjør rundt to tredjedeler av transaksjonene i det amerikanske aksjemarkedet. En tredje årsak er at man ikke kapitaliserer på gevinstene fra stigende lønnsomhet og verdiskapning i næringslivet over tid.

Verdiskapning og produktiv forvaltning

Å investere handler om langsiktig verdiskapning fremfor kortsiktige nullsumspill. Hvorfor stiger eksempelvis aksjemarkedet over tid? Jo, fordi det som oftest er positiv vekst i økonomien, noe som løfter omsetningen og inntjeningen til mange børsnoterte selskaper. Økt inntjening vil over tid reflekteres i stigende aksjekurser fordi selskapene blir mer verdt.