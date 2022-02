Invasjon og inflasjon i fokus

Inflasjon og invasjon har vært de store temaene i finansmarkedet hittil i år. Invasjonsfrykten avtok tirsdag, ettersom Russland begynte å trekke tilbake soldater fra grensen mot Ukraina. Selv Nato-sjef Jens Stoltenberg, som generelt er ganske gretten, erklærte at han har «forsiktig optimisme». Utviklingen bidro til å øke investorenes risikoappetitt, så «trygge havner» som gull og statsobligasjoner falt, mens vekstaksjer og kryptovaluta fikk en hyggelig rekyl. I tillegg steg Moskva-børsen med godt over 3 prosent.

På inflasjonsfronten var ikke nyhetene fullt så oppløftende. Heller tvert imot. USAs produsentprisindeks steg med 1,0 prosent fra desember til januar, mens økonomene hadde regnet med en økning på «bare» 0,5 prosent. På årsbasis utgjør prisveksten svimlende 9,7 prosent. Slike inflasjonstall er dagligdagse i land som styres av uniformerte diktatorer med bart og mørke solbriller, men hører ikke noe steds hjemme i verdens største økonomi og supermakt.

Gitt at produsentprisene er en ledende indikator for konsumprisveksten, er det kanskje på tide å stramme livremmene og forberede seg på en periode med lavere kjøpekraft. En mulighet er at næringslivet «spiser» mesteparten av de høyere kostnadene, men dette vil gi lavere marginer, skuffende inntjening og trolig børsfall.

Det kom også makrotall fra eurosonen. Et foreløpig estimat viser at områdets BNP i fjerde kvartal var 4,6 prosent høyere enn i samme periode året før. Den kvartalsvise veksten falt imidlertid til 0,3 prosent, fra 2,2 og 2,3 prosent i henholdsvis andre og tredje kvartal.

Denne cocktailen av geopolitiske og makroøkonomiske nyheter bidro til å svekke råoljeprisen med nesten 4 prosent. For norske investorer er slikt sjelden særlig stas, og i utlandet befant energigigantene Shell og Chevron seg blant børstaperne. Ved firetiden var cruiseoperatøren Carnival og flyselskapet American Airlines derimot opp med mer enn 4 prosent, delvis som følge av forventninger om lavere energikostnader.