Flere tegn på svakere 2022

Heineken-kursen var onsdag ettermiddag opp med 1 prosent, etter at bryggerigiganten la frem overraskende sterke inntjeningstall for fjerde kvartal. Ledelsen viste til kostnadsbesparelser og høyere utsalgspriser. I likhet med en rekke andre vareprodusenter advarte selskapet at stadig dyrere innsatsfaktorer vil føre til ytterligere prisøkninger, samtidig som utfordringer i forsyningskjeden gjør det vanskelig å møte etterspørselen fra supermarkeder, barer og restauranter.

EUs femte største supermarkedkjede, Ahold, fikk et kursfall på mer enn 6 prosent. Omsetningen i fjerde kvartal var bedre enn ventet, men ledelsen tror årets inntjening pr. aksje blir opptil 5 prosent lavere enn fjorårets.

Så har du Ericsson, som skremte vettet av investorene med en melding om alvorlige regelbrudd i sin irakiske virksomhet. Problemene stammer fra 2019 og inkluderer blant annet bestikkelser og upassende bruk av selgere og konsulenter. Aksjekursen stupte 13 prosent.

På den andre siden av Atlanterhavet presenterte Shopify overraskende sterke topp- og bunnlinjer i fjerde kvartal. Netthandleren spådde imidlertid svakere inntektsvekst i år, og dette var nok til å svekke aksjekursen med 17 prosent.

Hilton bommet derimot på analytikernes konsensusestimat, til tross for at salget mer enn doblet seg fra samme periode året før. Ved firetiden var hotelloperatørens aksjekurs likevel opp med mer enn 1 prosent.

På makrofronten kom det inflasjonstall fra Storbritannia. Den årlige konsumprisveksten i januar var 5,5 prosent, høyere enn noen gang siden 1992. Tallet var dessuten 0,1 prosent mer enn både desembermålingen og økonomenes snittestimat. På den positive siden var den britiske konsumprisveksten ned med 0,1 prosent fra den foregående måneden.

For øvrig økte industriproduksjonen og detaljhandelen i USA. Butikkenes omsetning steg med 3,8 prosent, mot ventet 2 prosent.