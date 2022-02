Deere, som produserer traktorer og annet tungt utstyr, meldte fredag at resultatet pr. aksje i fjerde kvartal ble på 2,92 dollar, hele 66 cent mer enn analytikernes snittestimat. Også omsetningen overrasket positivt, og dessuten jekket ledelsen opp sin inntjeningsprognose for hele året, som følge av høy etterspørsel og prisøkninger. Likevel var Deeres aksjekurs ved firetiden ned med nesten 2 prosent.

Skylagringsselskapet Dropbox fikk derimot et kursløft på rundt 1 prosent, og igjen var både topp- og bunnlinjen bedre enn ventet. «Guidingen» for inneværende kvartal skuffet imidlertid. Spesifikt ventes marginene å bli noe mindre enn tidligere antatt.

DraftKings-aksjen bød på langt mer dramatikk. Kursen stupte 17 prosent, som følge av at antallet brukere i fjerde kvartal var lavere enn meglerhusene hadde sett for seg. I snitt brukte 2 millioner personer pr. måned DraftKings app for sportsveddemål. I tillegg tok ledelsens prognose for 2022 samtlige analytikere på sengen. Toppsjefene spår et justert driftsunderskudd før av- og nedskrivninger på 825–925 millioner dollar. Til sammenligning opererte selv den mest pessimistiske analytikeren med et tapsestimat på 739 millioner dollar.

Resultatsesongen er snart over, og inflasjon og invasjon fortsetter å være de store temaene i finansmarkedet. Konflikten mellom Ukraina og Russland er tilsynelatende blitt verre i denne uken, idet separatister i Donbas og de ukrainske myndighetene anklager hverandre for militære angrep. Dessuten er det få tegn på at Russland kommer til å trekke tilbake sine styrker fra grensen mot Ukraina med det første.

På inflasjonsfronten kom det ingen betydelige nyheter. Credit Suisse-strateg og tidligere Fed-medarbeider Zoltan Pozsar hevet imidlertid noen øyebryn, da han hevdet at den amerikanske sentralbankens beste grep vil være å skape høy volatilitet i finansmarkedene. Dette burde føre til lavere boligpriser, børser og kryptovalutakurser og dermed senke inflasjonen uten å ramme lavtlønnede amerikanere særlig hardt, mener han.