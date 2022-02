Håpet som forsvant

Søndag kveld meldte Frankrike at landets president hadde arrangert et møte mellom presidentene Putin og Biden, i et forsøk på å få en fredelig løsning på konflikten mellom Russland og Ukraina. Nyheten bidro til raskt å snu et tap på mer enn 100 punkter i markedet for terminkontrakter på Dow Jones Industrial Average til en like stor opptur.

Ved halv femtiden mandag var indeksen imidlertid ned med 129 punkter. Reverseringen skyldtes nye og mer urovekkende meldinger. For det første ba lederne av Donetsk-provinsen, som ønsker uavhengighet fra Ukraina, om russisk hjelp etter massive angrep fra den ukrainske hæren. I tillegg skal Russlands forsvar ha drept fem «sabotører» fra Ukraina som forsøkte å ta seg over grensen i militære kjøretøy. Som om ikke det var nok, fortalte regjeringen i Moskva at det ennå ikke eksisterer noen «konkrete planer» om et møte mellom Putin og Biden.

De eneste som drar nytte av økt konflikt og krigsfrykt er trolig våpenlangere og kanskje gassprodusenter som ønsker at Russland skal fryses ut av det europeiske markedet. Det kom imidlertid også gode nyheter fra Europa. En PMI-måling for eurosonen steg i februar til 55,8 og var dermed høyere enn noen gang på fem måneder. Indeksen, som dekker både tjenesteytende sektor og varehandelen, signaliserer at områdets økonomi fortsatt er i god form. En tilsvarende måling for Storbritannia var enda sterkere, hele 60,2.

Blant enkeltaksjene var SBB i fokus. Det ble mandag kjent at Viceroy Research, et investeringsfirma som spesialiserer seg på short-handel, hadde veddet på et kraftig kursfall for den svenske eiendomsaksjen. Ved firetiden var SSB-kursen likevel opp med mer enn 7 prosent.