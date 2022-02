Stille før stormen?

I terminkontraktmarkedet stupte de store børsindeksene umiddelbart etter at president Putin opplyste at russiske soldater skal sendes til utbryterområdene Donetsk og Luhansk for å «bevare freden» der. Ved firetiden tirsdag var det imidlertid få tegn på panikk blant investorene. En rekke børser var faktisk betydelig høyere, inkludert Moskvas.

At de tidligere fallene raskt ble reversert kan skyldes at markedet allerede hadde priset inn et relativt dystert scenario. Ennå har ingen full oversikt over alle ringvirkningene av Russlands nye rolle i Ukraina og de relaterte sanksjonene.

At den viktige Nord Stream 2-rørledningen neppe vil åpnes med det første vil medføre langt høyere gass- og strømpriser i Europa. Også dyrere drivstoff vil bidra til at inflasjonen ligger an til å bli en god del verre enn antatt for bare noen uker siden.

Tirsdag bidro gode nyheter fra enkelte store selskaper imidlertid til å dempe pessimismen i markedet. Macy's slo analytikernes forventninger og fikk et kursløft på mer enn 8 prosent. Det hjalp at kjøpesentergiganten skal kjøpe tilbake aksjer for 2 milliarder dollar, samtidig som utbyttes jekkes opp med 5 prosent.

Krispy Kreme, som er kjent for sine sukker- og oljetunge smultringer, tjente en cent mindre enn analytikernes snittestimat, til tross for hyggelige inntekter. Ledelsen fortalte at prisene ble hevet for å oppveie dyrere innsatsfaktorer, og aksjen var ved firetiden opp med mer enn 7 prosent.

Amerikanske Home Depot, som minner om Byggmax her i landet, leverte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. I tillegg skal utbyttet økes med 15 prosent. Aksjekursen stupte likevel nær 6 prosent.

I Europa tjente HSBC noe mindre enn ventet, mens inntektene overrasket positivt. Finanskjempen hevdet at utsiktene for 2022 er utmerkede og tror utlånsveksten blir rundt 5 prosent. Aksjekursen var tirsdag ettermiddag 1 prosent høyere.