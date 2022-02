Urovekkende signaler i rentemarkedet

Forskjellen mellom renten på amerikanske ti- og toårige statsobligasjoner var onsdag helt nede i 0,35 prosentpoeng og dermed lavere enn noen gang siden coronapandemien begynte i mars 2020. En så flat rentekurve signaliserer økonomisk oppbremsing, og når de korte rentene er høyere enn de lange, er en resesjon ofte rett rundt hjørnet.

Også i USAs høyrentemarked ser vi urovekkende tegn. Der har rentepåslaget økt til rundt 3,8 prosentpoeng, fra bare 3,0 prosentpoeng ved utgangen av fjoråret. Denne indikatoren, som måler sannsynligheten for mislighold av spekulativ gjeld, er høyere enn noen gang på mer enn et år.

I aksjemarkedet er stemningen fortsatt langt mer positiv. Selv etter de seneste ukenes kraftige kursfall prises S&P 500-indeksen til 35,1 ganger selskapenes inflasjonsjusterte snittinntjening for de seneste ti årene. Normalen siden februar 2002 er på 25,9, og dagens nivå er milelangt over toppene i krakkårene 1929 og 1987.

En årsak er at de fleste – faktisk hele 78 prosent – av de store amerikanske selskapene har levert overraskende sterke tall for fjerde kvartal, og analytikerne har en tendens til å anta at den seneste tidens trend simpelt hen vil fortsette.

Onsdag meldte den amerikanske butikkjeden Lowe's, som selger saker og ting til hjemmet, at omsetningen på tampen av 2021 økte med 5 prosent fra sammer periode året før. At inntjeningen ble betydelig bedre enn meglerhusenes snittestimat bidro til at aksjen ved firetiden var opp med 5 prosent.

Også fra Europa kom det gode nyheter. Barclays firedoblet bunnlinjen i fjor og overgikk dermed analytikernes forventninger med en god margin. Den britiske banken fikk et kursløft på nesten 5 prosent.

Så har vi JDE Peet's, som eier den europeiske kaffekjeden Peet's Coffee. Igjen var ekspertene altfor pessmistiske, og her fikk aksjonærene en daglig avkastning på hyggelige 14 prosent. For å øke kapitalen like mye med tyske statsobligasjoner må du sitte på dem i 27 år.