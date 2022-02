Russland og bankaksjer ned, våpen og energi opp

Etter at forhandlinger med Vesten ikke ga de ønskede resultatene, besluttet Russland torsdag morgen å invadere nabolandet Ukraina. Grepet førte til at investorer over hele verden dumpet russiske aktiva, og ved firetiden var Moskvas hovedindeks ned med utrolige 35 prosent. Siden toppen i oktober i fjor er nivået mer enn halvert. Russiske rubel har i samme periode svekket seg med rundt 16 prosent mot euro.

Russland er blant verdens største produsent av råolje, og invasjonen sendte Brent-prisen til over 105 dollar fatet, for første gang siden sommeren 2014. Også oljeimportører, inkludert USA, fikk følgelig kraftige børsfall. Det samme gjaldt land som avhenger av russisk gass, og ved firetiden var Tysklands Dax-indeks 5 prosent lavere.

Russlands viktigste eksportvarer trengs ikke bare for tilvirkning av drivstoff og oppvarming av bygninger, men inngår også i en rekke industrielle prosesser. Næringslivet ligger derfor an til å rammes av dyrere innsatsfaktorer, og mange virksomheter vil ikke lenger være lønnsomme med dagens råvarepriser. Samtidig skvises husholdningenes kjøpekraft, idet den allerede skyhøye konsumprisveksten blir enda høyere.

Med god grunn sies det at ingen vinner i en krig. Våpenprodusentene fikk imidlertid kraftige kursløft torsdag. Britiske Bae Systems og franske Thales var opp med henholdsvis 6 og 5 prosent. Førstnevnte var raskt ute og erklærte at invasjonen av Ukraina vil bidra til å øke omsetningen. I andre deler av markedet gjorde oljegigantene Shell og Chevron det bra.

De største børstaperne befant seg i banksektoren, som angivelig beskytter mot renteoppgang og følgelig har gitt god avkastning i det seneste året. UniCredit, Societe Generale og Lloyds Banking Group ble 11-13 prosent mindre verdt, som følge av både rentefall og eksponering mot Øst-Europa. De store amerikanske finansselskapene, som bare rammes av renteoppgangen, gjorde det noe bedre. Der ble kursfallene typisk på 4-6 prosent.