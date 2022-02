Oljeprisene gikk kraftig tilbake utover torsdagen, spesielt etter USA-president Joe Bidens uttalelser om at USA jobber med andre land for en samlet frigjøring av ytterligere olje fra globale strategiske oljereserver.

– Vi jobber aktivt med land rundt om i verden for en samlet frigjøring fra de strategiske petroleumsreservene til store energiforbrukende land, sa han ifølge Reuters til pressen torsdag.

– USA vil frigjøre flere fat olje hvis forholdene tilsier det, fortsatte presidenten.

Fredag morgen er Brent-oljen tilbake over 100 dollar, og frontkontrakten stiger nærmere bestemt 2,2 prosent til 101,30 dollar pr. fat. Dette er likevel langt under nivået på rundt 103,50 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen stiger 2,2 prosent til 94,84 dollar pr. fat.

Oljemarkedet stålsetter seg nå for konsekvensene av sanksjoner mot den store oljeprodusenten Russland, som altså torsdag innledet invasjonen mot Ukraina.

– Sårbart for tilbudssjokk

«Oljemarkedene er særlig sårbare for tilbudssjokk, gitt at globale oljelagre er på sine laveste nivåer på syv år», skriver Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar ifølge nyhetsbyrået i et notat.

USAs president Joe Biden varslet torsdag nye sanksjoner mot Russland. Biden ønsker blant annet å begrense mulighetene Russland har til å handle i dollar, yen og pund. Videre uttalte han at USA kommer til å innføre streng eksportkontroll.

«Den ledige kapasiteten i OPEC+ har blitt trukket i tvil etter skuffende produksjonsvekst», fortsetter Dhar, og viser til problemene OPEC og samarbeidslandene – inklusive Russland – har med å øke produksjonen.

Børsoppgang i Asia

Etter et massivt comeback på Wall Street torsdag, følger Asia-børsene opp fredag morgen med oppgang.

I Tokyo stiger Nikkei 1,8 prosent til 26.430,93, mens den bredere Topix-indeksen trekker opp én prosent til 1.875,18.

På makrofronten viste tall sluppet fredag at kjerneinflasjonen i Tokyo-området var 0,5 prosent på årsbasis i februar, opp fra 0,4 prosent i januar og over konsensus på 0,4 prosent.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 én prosent, mens Shanghai Composite trekker opp 0,7 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,3 prosent.

I Sør-Korea avanserer Kospi-indeksen 1,2 prosent, mens den råvaretunge Sydney-børsen klatrer 0,1 prosent.

Betalingskjempen Block (tidligere Square), etablert og ledet av Twitter-sjef Jack Dorsey, steg over 18 prosent i etterhandelen i New York torsdag etter en overraskende sterk rapport for sitt fjerde kvartal. Aksjen var opp over 40 prosent på det høyeste i Australia, men har roet seg ned og er nå «bare» rundt 30 prosent opp.