Oslo Børs åpner opp

Equinor faller 2,9 prosent, Aker BP 2,5 prosent og Vår Energi 2,3 prosent.

Frontline-oppgang

Frontline markerer seg også positivt og stiger nesten 3 prosent.

Shippinganalytiker Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley Securities bedyrer i et intervju med Finansavisen at usikkerheten er høy – og at det er vanskelig å trekke frem såkalte vinnere i krig. Samtidig påpeker kan at tankmarkedet kan tjene på usikkerheten rundt oljetilbudet.

– Kommer man til et punkt der man er redd for å gå tom for olje, får man en kraftig oppgang i prisen som vi ser konturene av i dag, sier Jarlsby.

Ellers i shipping revansjerer MPC Container Ships seg etter torsdagens fall i kjølvannet av rapporten for fjerde kvartal, og stiger over 2 prosent.

Andre positive tungvektere som utmerker seg positivt er Nordic Semiconductor på pluss 3 prosent, mens DNB stiger knappe prosenten.

Vi merker oss videre at Borr Drilling, lansert som mangedoblingskandidat av Morten Astrup, stiger over 2 prosent.

Opp og ned på kvartalstall

Resultatsesongen nærmer seg slutten, og blant dagens tallfremleggere markerer DOF seg positivt med 12 prosent oppgang til 90 øre.

DOF økte inntektene og styrket driftsresultatet i fjerde kvartal, men bunnlinjen er fortsatt rød og rederiet forhandler videre med långiverne om en gjeldsløsning.

AqualisBraemar legger på seg mer enn 8 prosent på sine tall.

På den negative siden straffes Medistim med over 5 prosent kursfall etter sin rapport, mens CSAM Health Group går tilbake nesten 5 prosent. Meltwater er ned over 8 prosent etter å ha lagt frem sin rapport etter stengetid torsdag.

Markedet liker heller ikke budskapet fra Solstad Offshore, som også la frem tall etter stengetid i går. Aksjen faller over 7 prosent.

Alle dagens kvartalstall finner du her.