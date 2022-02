Markedet trekker et lettelsens sukk

Invasjon og inflasjon fortsetter å være hovedtemaene i aksjemarkedet, og følgelig fikk de europeiske børsindeksene en voldsom rekyl fredag. Oppturen kom etter at amerikanske aksjer dagen før hadde reversert et gedigent fall.

Det som skapte økt optimisme blant investorene var president Joe Bidens tale til pressen torsdag kveld, der han erklærte at Russland skulle straffes med omfattende sanksjoner – men at USA ikke hadde noen planer om å delta i Ukraina-krigen. Russerne skal heller ikke stenges ute av betalingssystemet Swift, hovedsakelig som følge av at et slikt grep vil ramme landets handelspartnere i Europa knallhardt. Enn så lenge ser det med andre ord ut til at vi unngår en tredje verdenskrig.

Dermed blir inflasjonen og renteutviklingen igjen kritisk for den videre børsutviklingen. Fredag morgen ble det kjent at Feds favorittindikator for konsumprisveksten, den såkalte Personal Consumption Expenditure-målingen (PCE), i januar var opp med 6,1 prosent fra samme måned året før. Tallet var 0,3 prosentpoeng høyere enn i desember og dessuten 0,1 prosent mer enn ventet. Dagens nivå er verre enn noen gang siden tidlig på 1980-tallet, da Marius Müller-sangen «Den du veit» var blant Norges mest populære poplåter.

For 40 år siden var det mange steder regnet som lite «macho» å gomle på tofu og grønnsaker. Tidene har imidlertid endret seg, og i dag er det «in» å være vegetarianer. Amerikanske Beyond Meat, som lager plantebaserte «hamburgere», leverte likevel elendige tall for fjerde kvartal. Underskuddet ble større enn ventet, og omsetningen krympet fra samme periode året før. Aksjekursen var ved firetiden ned med mer enn 14 prosent.

Britiske Evraz fikk en langt mindre blodfattig utvikling. Aksjekursen økte med nesten 20 prosent, etter at stålprodusenten la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for 2021. Paradoksalt er gruveselskapets største aksjonær den russiske milliardæren Roman Abramovich, som også eier fotballklubben Chelsea. Hans aksjepost er fremdeles verdt nær 60 prosent mindre enn for en måned siden.