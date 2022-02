Saken oppdateres.

Hovedindeksen beveget seg først sidelengs mandag, men snudde raskt opp. Indeksen står i 10.18-tiden i 1.192,72, opp 0,5 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,1 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser ser rødt. Franske CAC 40 faller 2,3 prosent, mens tyske DAX er ned 2 prosent.

Krigshandlingene fortsetter i Ukraina, selv om det britiske forsvarsdepartementet mandag morgen melder at russiske styrker hindres av hard ukrainsk motstand og logistiske problemer.

The Guardian melder at forhandlingsmøtet mellom Ukraina og Russland på grensen til Hviterussland skal starte klokken 10.00, norsk tid.

Frontline-rally på mulig Iran-deal

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 101,92 dollar pr. fat, etter en oppgang på over 4 prosent så langt i dagens handel. Dette er kraftig opp fra rundt 97,60 dollar ved stengetid fredag.

WTI-oljen stiger 4,3 prosent til 95,50 dollar pr. fat.

Ellers i olje mener Iran at atomavtalen nå er «98 prosent ferdig», noe som gir forhåpninger om tilførsel av nye fat i et meget stramt oljemarked. Mer olje på markedet vil være positivt for tankrederier, og Frontline spretter opp over 8 prosent.