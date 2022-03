Biden reduserer krigsfrykten

Russland fortsetter å trappe opp krigen i Ukraina, men enn så lenge virker det som om vi unngår en ny verdenskrig. Både Nato og USA har nå lovt at det ikke skal sendes soldater til det invaderte landet samt at det ikke blir snakk om å skyte ned russiske fly over Ukraina – begge deler til president Zelenskys store ergelse. Onsdag ettermiddag var det enkelte tegn på håp i finansmarkedet, der aksjer, kryptovalutaer og råvarer generelt var opp, mens «trygge havner» som edle metaller og høyt ratede statsobligasjoner ble mindre verdt.

Det kom dessuten en del nye makrotall fra både USA og Europa. I eurosonen steg den årlige konsumprisveksten i februar til rekordhøye 5,8 prosent. Nivået var 0,7 prosentpoeng høyere enn i januar og 0,4 prosentpoeng mer enn ventet. Mye av økningen skyldtes at energiprisene steg kraftig. En nylig undersøkelse viser at utviklingen rammer de minst velstående EU-landene knallhardt. I Bulgaria, for eksempel, har mer enn 27 prosent av husholdningene ikke lenger nok penger til å holde sine boliger varme.

I USA viste statistikk fra ADP at privat sektor økte sysselsettingen med overraskende høye 475.000 i februar. Utrolig nok ble januar-nivået dessuten oppjustert fra minus 301.000 til pluss 509.000. Mesteparten av den seneste tidens nye arbeidsplasser har kommet i tjenesteytende sektor, som fortsetter å hente seg inn etter coronarelaterte nedstengninger.

Det kom også nyheter fra en rekke enkeltselskaper. Ved firetiden var Ford-kursen opp med nesten 5 prosent, etter at konsernet opplyste at elbilvirksomheten skal adskilles fra produksjonen av tradisjonelle biler.

First Solar stupte derimot 12 prosent. Fornybarselskapet la frem uventet svake omsetningstall og en skuffende prognose for resten av året.