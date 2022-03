Aksjer gjør det mulig å delta i verdens verdiskapning, men nedsiden er at man også tar del i enhver verdiødeleggelse. I næringslivet opplever man dette når et konsern betaler altfor mye for et annet selskap, noe som umiddelbart sender kjøperens aksjekurs hodestups. Når kjøperen senere konfronteres med verdiødeleggelsen, hevder ledelsen gjerne at det ikke fantes andre alternativer. Det var et spørsmål om enten å betale for mye eller selv bli kjøpt opp og dermed slutte å eksistere.

Det samme prinsippet er synlig i både geopolitiske spørsmål og på menneskelig plan. For eksempel døde rundt 3800 japanske selvmordspiloter under andre verdenskrig. De gikk en sikker død i møte, fordi de mente alternativet ville være enda verre.

Også Sovjetunionen viste en vilje til å «ofre alt» på en måte som for mer passifistiske nasjoner var vanskelig å fatte. I alt døde 24 millioner personer, over en femdel av befolkningen og mer enn i noe annet land. Og tallet ville trolig ha blitt langt høyere, dersom Hitler-Tyskland ikke var blitt knust i 1945. Man skal med andre ord ikke gå ut ifra at land, og særlig ikke-demokratiske land, bare «gir seg» så snart skadevirkningene av en krig blir tilstrekkelig store. Når en nasjon føler at sin eksistens trues, kan selv det utenkelige skje.

For tiden er det store spørsmålet hvorvidt Russland og Ukraina vil bli enige om en bærekraftig løsning på konflikten. Alternativet er trolig en stadig mer omfattende og stadig mer ødeleggende krig.

Selv i et «best case»-scenario der Russland trekker seg ut, er det klart at Ukraina-krigen vil svekke den global BNP-veksten over tid. Det skyldes at andre land i høy grad vil øke sine forsvarsbudsjetter i stedet for å investere i mer verdiskapende prosjekter som utdanning, infrastruktur og forsking.