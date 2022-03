Sjokkerende børs- og valutafall i eurosonen

Situasjonen i Europas finans- og valutamarkeder blir verre og verre, idet investorene i stadig større grad blir klar over konsekvensene av Russlands krigføring i Ukraina og de relaterte sanksjonene. Fredag ettermiddag var eurokursen ned med utrolige 1,4 prosent mot dollar, til bare 1,09. Samtidig svekket den brede Stoxx 600-indeksen seg med nesten 3 prosent. Børsfallene i Italia, Frankrike og Tyskland var enda kraftigere.

Blant enkeltselskapene meldte Audi om komponentmangel ved sin fabrikk i Ungarn. Anlegget har inntil krigen brøt ut mottatt bildeler fra Ukraina og leverte i fjor 1,62 millioner motorer samt 171000 kjøretøy. Audis morselskap, Volkswagen Group, fikk et kursfall på over 5 prosent.

Utviklingen var enda mer begredelig for italienske UniCredit, en av lederne i det østeuropeiske bankmarkedet. Aksjekursen stupte 12 prosent, noe som innebærer at mer enn 40 prosent av konsernets markedsverdi har fordurftet siden toppnoteringen for mindre enn en måned siden.

USAs børsindekser ble mindre rammet av usikkerheten i Europa. Ved firetiden var S&P 500-indeksen ned med relativt beskjedne 1 prosent. Overraskende sterke jobbtall for februar bidro til at nedturen ikke ble større. Dessuten tar markedet tilsynelatende ikke høyde for noen russisk gjengjeldelse mot amerikanske interesser – selv om Russlands utenriksminister, Sergey Lavrov, nylig uttrykte at han holder USA hovedansvarlig for den negative utviklingen i forholdet med Ukraina.

Blant fredagens amerikanske børsvinnere var Tesla, der toppsjef Elon Musk utfordret bilarbeidernes fagforening (UAW) til å forsøke å organisere de ansatte ved elbilprodusentens fabrikk i Fremont. Aksjekursen var ved firetiden opp med rundt 1 prosent.

Kleskjeden The Gap fikk derimot et kursfall på 3 prosent, til tross for et overraskende lavt underskudd og uventet høy omsetning i fjerde kvartal. Tapet på 2 cent per aksje var 12 cent mindre enn analytikernes konsensusestimat, og dessuten la ledelsen frem en oppmuntrende prognose for den inneværende perioden.

Også halvlederprodusenten Broadcom slo forventningene og meldte om gode utsikter for første kvartal. Her ble kursoppgangen på nær 3 prosent.