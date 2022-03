Mens Ukraina-krigen raser videre, stiger toneangivende Europa-børser kraftig onsdag. Og det er først og fremst resultatsesongen som stjeler fokus.

Tyske DAX er opp 4 prosent, og får drahjelp av Adidas som stiger 9 prosent etter å ha lagt frem sin rapport for fjerde kvartal. Sportsutstyrsgiganten overrasket på oppsiden med både guiding og utbytte.

Deutsche Post DHL stiger 7 prosent på sine tall, mens Continental har roet seg ned og er opp «bare» 3 prosent etter sin kvartalsrapport.

Gruveaksje rett opp

I Frankrike stiger Vivendi over 2 prosent etter sin rapport, men CAC 40 stiger 3,7 prosent, godt hjulpet av 7-8 prosent oppgang for storbankene BNP Paribas og Societe Generale. Vinnerlisten toppes av Renault, opp over 8 prosent.

I London stiger FTSE 100 1,8 prosent. Polymetal International viser vei med drøye 20 prosent oppgang, og var på det høyeste opp over 40 prosent etter meldingen om at all virksomhet går uforstyrret videre i Russland og Kazakhstan. Det engelsk-russiske gruveselskapet anser det som usannsynlig å bli rammet av sanksjoner.

Den brede europeiske Stoxx 600-indeksen trekker opp 2,6 prosent så langt i onsdagens handel.