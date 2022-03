En vill verden

Til tider kan man lure på om ledende politikere fullstendig har mistet forstanden. I Russland truer president Vladimir Putin til stadighet med atomvåpen, i Ukraina forlanger president Volodymyr Zelensky Nato-grep som ifølge den amerikanske regjeringen trolig ville utløse en tredje verdenskrig, og i USA oppmuntrer president Joe Biden europeiske land til å ta like farlige beslutninger ved å sende kampfly til det invaderte landet.

I tillegg meldte undersekretær Victoria Nuland tirsdag kveld at Ukraina har «biologiske forskningslaboratorier» og at disse inneholder «forskningsmaterialer» som absolutt ikke burde falle i feil hender. Nuland nektet å svare ja eller nei på hvorvidt det i realiteten dreier seg om biologiske våpen, som det er forbudt å utvikle, produsere, kjøpe, overføre, lagre eller bruke.

Også i finansmarkedet skjer ting som inntil nylig ville ha blitt omtalt som «fake news». Onsdag ettermiddag var børsene i Tyskland, Frankrike og Italia opp med 5–6 prosent, etter fire dager på rad med fall. Samtidig stupte verdien av «trygge havner» som gull og amerikanske statsobligasjoner. En årsak er at Polen i stedet for å sende jagerfly direkte til Ukraina, slik Biden hadde åpnet for søndag, besluttet å levere flyene til USAs militærbase i Tyskland. Amerikanerne har intet ønske om selv å plassere seg midt i Putins skuddlinje, så inntil videre blir det ingen ny verdenskrig.

At Ukraina tilsynelatende skrinlegger planene om å bli medlem av Nato og vurderer nøytralitet bidro til å skape optimisme blant investorene. Zelensky nekter imidlertid å gi opp noen som helst geografiske områder.

Også enkeltaksjer beveger seg mye for tiden. Campbell Soup stupte 7 prosent tirsdag, men var ved firetiden onsdag rundt 2 prosent høyere. Suppeprodusenten meldte at både topp- og bunnlinjen ble som ventet i fjerde kvartal. Stadig dyrere innsatsfaktorer innebar at marginene krympet med 3,4 prosentpoeng, men etterspørselen er fortsatt høy.

Det var langt mer fart i Bumble-aksjen. Selskapet, som har utviklet en populær dating-app, fikk et kursløft på 40 prosent, etter å ha gjort det langt bedre enn ventet i fjerde kvartal. Ledelsen tror videre at årets vekst blir sterk.