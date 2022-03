Powell under press

Temaene invasjon og inflasjon fortsetter å drive finansmarkedene. På inflasjonsfronten ble det torsdag kjent at USAs konsumprisvekst i februar steg til 7,9 prosent, mer enn noen gang siden 1982. Merk imidlertid at utregningsmåten har endret seg i løpet av de seneste 40 årene. Med 1980-metoden ville dagens inflasjonstall ha vært mer enn 15 prosent, ifølge Shadowstats.

Likevel er USAs styringsrente fremdeles null prosent. Prisingen av rentederivater viser imidlertid at markedet regner en heving på et kvart prosentpoeng den 16. mars som 95,9 prosent sannsynlig. Man skulle tro Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ville gjøre sentralbanksjef Jerome Powell mer forsiktig med å stramme inn, men derivatmarkedet signaliserer ikke dette. Tvert imot. For en måned siden, før invasjonen, ble det ansett som 21,6 prosent sannsynlig at styringsrenten ville være minst 2 prosent ved utgangen av året. Nå er tallet 26,9 prosent.

Fredag ettermiddag var det uansett tegn på optimisme blant investorene, og enkelte europeiske børsindekser la på seg 2 prosent eller mer. Hovedårsaken var president Putins uttalelse om «positive utviklinger» i forhandlingene med Ukraina.

Paradoksalt var en våpenprodusent, italienske Leonardo, blant fredagens børsvinnere. Aksjekursen steg med 11 prosent som følge av overraskende sterke tall for fjerde kvartal. Ledelsen tror dessuten at konsernets kontantstrøm vil mer enn doble seg i år, delvis fordi Ukraina-krigen vil motivere EU til å bruke mer penger på våpen.

I USA bommet Oracle derimot på analytikernes inntjeningsestimat, selv om inntektene var som ventet. Aksjen var ved firetiden ned med rundt 3 prosent.

Også elbilprodusenten Rivian fikk juling. Her skyldtes kursfallet på mer enn 8 prosent et skuffende stort underskudd i fjerde kvartal. Som om ikke det var nok, ventes problemer i forsyningskjeden å begrense årets produksjon.

Toyota Motor sliter med de samme utfordringene. og skal senke sin produksjon med en femdel i mai, juni og juli. Aksjekursen svekket seg med 4 prosent.