God start på børsuken

Forhandlingene mellom Russland og Ukraina fortsatte mandag, og investorene håper en løsning på konflikten snart kan finnes. Optimismen bidro til at de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var betydelig opp ved firetiden. Samtidig sank verdien av «trygge havner» som gull, sølv og høyt ratede statsobligasjoner.

Pilene pekte derimot nedover i Kina, der coronautbruddet igjen har blusset opp. Søndag testet 2142 personer positivt, flere enn noen gang siden februar 2020. Teknologisenteret Shenzhen er særlig hardt rammet, og allerede har nedstengninger tvunget Apple-leverandøren Foxconn til å redusere sin iPhone-produksjon. Begge aksjene var ned mandag ettermiddag. Den virkelig store børstaperen var imidlertid Tencent, som ikke bare er basert i Shenzhen, men også etterforskes for ikke tilstrekkelig å forhindre hvitvasking av penger. Kursfallet i Hong Kong ble på nær 10 prosent.

I New York svekket Occidental Petroleum og Chevron seg med henholdsvis 5 og 2 prosent, etter at Morgan Stanley nedgraderte aksjene til «nøytralvekt». Banken forklarte at begge har steget mye og ikke lenger er «billige». Lavere oljepriser bidro til nedturen.

Våpenprodusenten Lockheed Martin var derimot opp med nesten 2 prosent ved firetiden mandag. Reuters meldte at det tyske forsvaret ønsker å kjøpe opptil 35 av selskapets F-35-fly.

For øvrig er president Biden blitt mer populær i USA etter at Ukraina-krigen startet. Mens 53,6 prosent syntes han gjorde en dårlig jobb den 20. februar, er tallet nå «bare» 52,0 prosent. Andelen som gir presidenten tommelen opp har samtidig steget fra 41,8 til 42,9 prosent. Paradoksalt viser en spørreundersøkelse fra februar at bare 34 prosent av amerikanerne vet hvor Ukraina befinner seg på kartet. Og tidlig i mars trodde 42 prosent av deltagerne i The Economists undersøkelse at Russland fortsatt er kommunistisk.