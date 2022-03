En titt på kreditt

Høyrentemarkedet signaliserte lenge at de økonomiske utsiktene bedret seg i kjølvannet av coronapandemien. I USA stupte kredittpåslaget fra en topp på 10,9 prosentpoeng i mars 2020 til bare 3,0 prosentpoeng ved utgangen av 2021. Siden har nivået imidlertid økt til 4,2 prosentpoeng, mer enn noen gang siden desember 2020. I Europa er oppgangen mer dramatisk. Her ligger kredittpåslaget nå på 4,6 prosentpoeng i snitt, mot bare 2,9 prosentpoeng i september i fjor. Utviklingen reflekterer at sannsynligheten for tap på spekulative obligasjoner har steget ganske betraktelig.

Paradoksalt prises S&P 500-indeksen til 34 ganger de seneste ti årenes inflasjonsjusterte inntjening, noe som er nesten 32 prosent mer enn normalen siden mars 2002. Prisingen i eurosonen, Storbritannia og Japan er imidlertid langt mer moderat.

Kanskje pessimismen i kredittmarkedet er for høy. Tirsdag hevet tre amerikanske flyselskaper – Delta, United og Southwest – sine topplinjeprognoser for 2022. Samtlige viste til at etterspørselen etter flyreiser henter seg inn etter coronakrisen. Ved firetiden var deres aksjer opp med 6-10 prosent.

Mange selskaper tjener dessuten på det som for folk flest er elendige nyheter. Vaksineprodusenten Moderna er blant denne ukens børsvinnere, som følge av en oppblomstring av coronaviruset i Kinas Shenzhen-område. Aksjen har siden forrige fredag steget med mer enn 4 prosent.

Toyota Motor sliter derimot. Den japanske bilgiganten meldte om ytterligere reduksjoner i produksjonen, som følge av mangel på halvledere. Aksjen fikk likevel et kursløft på 2 prosent på Tokyo-børsen.

I vår del av verden la H&M frem salgstall for sitt første regnskapskvartal. Omsetningen økte med solide 23 prosent fra samme periode året før, som ventet. Markedet frykter imidlertid at topplinjen vil rammes av Ukraina-konflikten og redusert aktivitet i Øst-Europa. Ved firetiden tirsdag var kleskjedens aksjekurs ned med rundt 2 prosent.