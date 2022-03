Børsoppgang, tross skuffende USA-tall

Ukraina-krigen fortsetter, og samtidig renner det inn nye makrotall og selskapsspesifikke nyheter. Onsdag ble det kjent at USAs sesongjusterte detaljhandel økte med 0,3 prosent i februar. Økonomene hadde ventet en oppgang på 0,4 prosent, og i januar utgjorde veksten 4,9 prosent. Ser vi bort fra sesongjusteringene, har handelen faktisk krympet i to måneder på rad. Utviklingen kan tyde på at dagens skyhøye inflasjon har begynt å svekke etterspørselen i verdens største økonomi.

I tillegg sank en indeks for optimismen blant USAs boligbyggere til 79 i mars. Forventningene for boligsalget i de neste seks månedene stupte 10 punkter, som følge av dyrere innsatsfaktorer og høyere renter på boliglån.

Blant enkeltaksjene gjorde Starbucks det særlig bra. Den amerikanske kaffekjeden fikk et kursløft på 8 prosent, i kjølvannet av en melding om at tidligere toppsjef Howard Schultz igjen skal ta over styringen i selskapet. Schultz har tidligere ledet Starbucks i periodene 1986-2000 og 2008-2017.

I vår del av verden steg BMW-aksjen med 4 prosent, selv om ledelsen advarte at usikkerhet rundt den geopolitiske situasjonen gjør det vanskelig å spå årets bilsalg. Som om ikke det var nok, skaper Ukraina-krigen problemer i forsyningskjeden. Toppsjef Oliver Zipse fortalte imidlertid at forholdene bedrer seg.

Også E.on advarte at konflikten i Ukraina kan føre til tap. Den tyske energigiganten eier en andel av Nord Stream 1-rørledningen som frakter russisk gass. Dessuten vil utfasingen av atomkraft ramme årets bunnlinje. Aksjekursen var likevel tilnærmet uendret.

For øvrig steg Hang Seng-indeksen med rekordhøye 9 prosent. Årsaken var en melding om at Kinas myndigheter vil sørge for stabilitet i kapitalmarkedene, støtte noteringer på utenlandske børser, redusere risiko knyttet til entreprenører og så raskt som mulig rydde opp i sine store teknologiselskaper.

Feststemningen i Asia bidro til at de store børsindeksene i Europa og USA ved firetiden var opp med 1-4 prosent.