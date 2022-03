Etter onsdagens renteheving er USAs rentekurve blitt enda flatere, noe som signaliserer stadig verre økonomiske utsikter. Torsdag var forskjellen mellom landets to- og tiårige renter helt nede i rundt 0,20 prosentpoeng og dermed mindre enn noen gang siden februar 2020, da coronakrisen begynte.

Fed hevder at det uansett kommer ytterligere seks rentehevinger i løpet av året, og i terminkontraktmarkedet prises en enda større økning inn. Der regnes en Fed funds-rente på 2,00 prosentpoeng som mest sannsynlig ved utgangen av 2022, mens sjansen for at det strammes inn mer enn dette regnes som 22 prosent. Selv en styringsrente på 2-2,5 prosent er imidlertid svært lav gitt dagens inflasjon på 7,9 prosent. Et scenario med skyhøy inflasjon, renteoppgang og svak økonomisk vekst ligger med andre ord i kortene.

Samtidig øker sjansen for at Ukraina-konflikten blir mer omfattende. Russland erklærte torsdag at det slettes ikke har vært «store fremskritt» i forhandlingene med Ukraina, og så lenge begge partene tror de kan vinne krigen, er en fredelig løsning lite sannsynlig. I forrige uke gikk superinvestoren George Soros så langt som å hevde at 3. verdenskrig allerede har begynt og at den «potensielt kan ødelegge vår siviliasjon».

En annen legendarisk investor, Warren Buffett, har tilsynelatende posisjonert seg for vedvarende høye oljepriser. Han har i de seneste ukene hamstret aksjer i Occidental Petroleum. Selskapets verdi var ved firetiden torsdag opp med mer enn 8 prosent, som følge av en kraftig rekyl i oljeprisene.

I Europa gikk det langt verre med UniCredit, en av EUs ti største banker. Konsernet har en omfattende virksomhet i Øst-Europa og påvirkes følgelig direkte av utviklingen i Ukraina. Torsdag stupte aksjekursen mer enn 5 prosent, og tapet hittil i år utgjør hele 29 prosent.