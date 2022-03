En fredag full av skuffelser

Det er fremdeles lite som tyder på at noen fredelig løsning på Ukraina-konflikten er nær, og for hver dag som går øker sannsynligheten for at krigen blir enda mer omfattende. Ved firetiden fredag var mange internasjonale børsindekser følgelig noe ned.

Det ble også kjent at Bank of Japan som ventet holder styringsrenten uendret på minus 0,1 prosent og målet for tiårige statsobligasjoner på null prosent. I motsetning til Vesten har Japan fortsatt en svært lav konsumprisvekst, bare 0,9 prosent i februar. Til sammenligning er tallene i USA og eurosonen henholdsvis 7,9 og 5,9 prosent.

Tidligere i denne uken hevet Fed som kjent sin styringsrente til 0,25 prosent, mens Bank of Englands versjon ble jekket opp til 0,75 prosent. Sistnevnte har nå gjennomført tre rentehevinger.

Blant enkeltselskapene var FedEx i nyhetene. Aksjekursen var ved firetiden fredag ned med mer enn 4 prosent, som følge av at det amerikanske transportselskapet la frem skuffende inntjeningstall. Hovedproblemene var mangel på arbeidskraft og overraskende lite julehandel.

Også GameStop gjorde det uventet dårlig i fjerde kvartal. Videospillforhandleren skulle tjene penger i perioden, men leverte i stedet et underskudd. Aksjekursen var likevel opp med over 5 prosent.

På makrofronten viste fersk statistikk at boligsalget i USA svekket seg med 7,2 prosent fra januar til februar. Nedturen var langt verre enn ventet og skyldtes høyere boliglånrenter samt relativt få hus og leiligheter i markedet. At medianprisen på en amerikansk bolig nå er 15 prosent høyere enn for et år siden hjelper heller ikke.

Til tross for fredagens skuffelser har dette vært en fremragende børsuke. Blant annet har Dow Jones-indeksen steget mer enn noen gang siden november 2020.