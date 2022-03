Buffett og Boeing i nyhetene

Det var generelt lite dramatikk på børsene mandag, ettersom det ikke kom oppsiktsvekkende nyheter hverken på inflasjons-, invasjons- eller rentefronten.

Det skortet imidlertid ikke på meldinger fra næringslivet i både USA og Europa. Blant annet ble det kjent at Warren Buffetts Berkshire Hathaway kjøper forsikringsselskapet Alleghany for 11,6 milliarder dollar i kontanter. Partene i transaksjonen fikk kursløft på henholdsvis 2 og 25 prosent.

Pilene pekte derimot nedover for Boeing. Et av produsentens fly var involert i en tragisk ulykke i Kina. 132 personer mistet livet, da 737-modellen krasjet i et fjell. Boeing-kursen var ved firetiden ned med mer enn 4 prosent.

I vår del av verden svekket SAPs aksjekurs seg med nær 2 prosent, delvis som følge av at finansdirektør Luka Mucic skal trekke seg fra stillingen ved utgangen av mars. Han har jobbet i den tyske programvaregiganten siden 1996.

Som vanlig kom det også urovekkende uttalelser fra minst en av partene i Ukraina-krigen. President Volodymyr Zelensky hevdet at 3. verdenskrig vil være et faktum, dersom forhandlingene med Russland ikke fører til en fredelig løsning. En så omfattende konflikt er umulig, med mindre Nato deltar, så skal man tolke Zelenskys uttalelser som at han har fått «hemmelige» løfter fra alliansen? Eller forsøker han å bløffe Putin-regimet? Svaret får vi trolig i løpet av de nærmeste ukene.

Uansett er stemningen blant investorene en god del bedre enn for et par uker siden. «Trygge havner» som gull, sølv og høyt ratede statsobligasjoner har siden 8. mars gjort det elendig, mens mange børsindekser i forrige uke steg mer enn noen gang siden november 2020.

Optimismen bidrar til at rentene i USA er på full fart oppover. Den tiårige versjonen var mandag helt oppe i 2,25 prosent, mer enn noen gang siden juni 2019. Også terminkontraktmarkedet reflekterer forventninger om høyere renter. Prisingen viser nå en 78,5 prosent sannsynlighet for at Feds styringsrente er minst 2 prosent ved utgangen av året. For en uke siden var tallet bare 36,1 prosent. Raphael Bostic, lederen av Feds Atlanta-kontor, bidro til utviklingen mandag, da han i en tale åpnet for en overraskende rask innstramning av pengepolitikken.