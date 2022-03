Tirsdag var det klare tegn på optimisme i finansmarkedet, som følge av nye signaler fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kan ifølge Associated Press være villig til å gi opp områdene Donbas og Krim, samt ikke å søke om Nato-medlemskap for landet. Russland må til gjengjeld legge ned våpnene, trekke seg ut av Ukraina og garantere at det ikke blir flere angrep.

Håp om en snarlig løsning på konflikten løftet både USAs og Europas børsindekser med rundt 1 prosent, mens «trygge havner» som gull og sølv sank.

Haukete signaler fra USAs sentralbank bidro til at også verdien av landets statsobligasjoner falt. Den tiårige versjonen betalte tirsdag ettermiddag 2,38 prosent, mer enn noen gang siden mai 2019. Samtidig steg den toårige renten til 2,19 prosent, noe som innebærer at rentekurven blir stadig flatere. Tidligere har dette signalisert økonomisk oppbremsing, og når de korte rentene er høyere enn de lange er en resesjon typisk rett rundt hjørnet.

Enn så lenge fortsetter de børsnoterte selskapene imidlertid å levere hyggelige topp- og bunnlinjer. Tirsdag meldte Nike at det seneste kvartalets inntjening ble på 87 cent per aksje, mot ventet 71 cent. Også omsetningen overrasket positivt, og aksjekursen var ved firetiden opp med 4 prosent.

Stemningen er også god i Alibaba. Den kinesiske netthandleren utvidet sitt program for tilbakekjøp av egne aksjer til rekordhøye 25 milliarder dollar. Her ble kursløftet på 11 prosent.

I vår del av verden kom det ingen oppsiktsvekkende nyheter fra de store selskapene. Imidlertid steg mange bankaksjer, ikke bare som følge av muligheten for fred i Ukraina, men også på grunn av renteoppgang. Generelt gir høyere renter bedre marginer på utlån.