Ny runde med sanksjoner og børsfall

Mange myndigheter fokuserer nå på å gjøre seg mindre avhengige av andre land, når det gjelder både energiforsyning, forsvar, teknologi og til og med matvarer. Utviklingen er stikk motsatt av den Adam Smith beskrev i sin klassiker Nasjonenes velstand. Der påpekte filosofen at verdensøkonomien vokser raskest når alle land satset på det de kan best. Av samme grunn produserer vi olje, gass og fisk i Norge, mens tyskerne bygger biler, franskmennene lager vin og amerikanerne utvikler sosiale nettverk. Dersom det hadde vært annerledes, ville resultatet generelt ha vært høyere priser og lavere kvalitet. Det er imidlertid dit vi nå beveger oss, og klodens innbyggere kan belage seg på en periode med høy inflasjon og svakere økonomisk vekst.

En konsekvens er at de lange rentene for tiden stiger hurtig i flere deler av verden. Onsdag var den tiårige amerikanske renten helt oppe i 2,42 prosent, mer enn dobbelt så mye som tidlig i august. I Tyskland er nivået beskjedne 0,50 prosent, men for bare syv måneder siden var det minus 0,50 prosent.

Dyrere boliglån svekker allerede USAs marked for nye hus og leiligheter. Onsdag ble det kjent at antallet solgte boliger sank med 2,0 prosent fra januar til februar, etter å ha stupt 8,4 prosent i den foregående måneden.

Samtidig rammes råvare- og energiimporterende økonomier knallhardt av de stadig mer omfattende sanksjonene mot Russland. President Joe Biden skal legge frem en femte pakke med slike grep i denne uken. Paradoksalt har sanksjonene hittil unntatt amerikanske kjøp av russisk uran, ettersom dette stoffet trengs for landets atomkraftverk.

Blant enkeltaksjene fikk den nederlandske forsikringsgiganten Aegon et kursløft på mer enn 4 prosent, etter å ha meldt at virksomhetene i Polen, Romania og Tyrkia skal selges i løpet av året. Vienna Insurance Group har allerede lovt å ta over Aegons ungarske eiendeler.

I USA la matvareprodusenten General Mills frem uventet sterke inntjeningstall og hevet sine prognoser for hele året. Hovedårsaken var prisøkninger som følge av dyrere innsatsfaktorer. Ledelsen tror kostnadene vil stige med mer enn 10 prosent i dette kvartalet og 8-9 prosent i 2022 samlet sett. General Mills-kursen var ved firetiden onsdag opp med rundt 2 prosent.