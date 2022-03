Tesla opp på svak børsdag

Tesla-kursen var ved firetiden mandag opp med mer enn 5 prosent, etter at selskapet la frem planer om å utstede flere aksjer og dele dem ut som utbytte til eierne. Et mål er å gjøre disse verdipapirene billigere og dermed tilgjengelige for flere investorer. I dag er kursen rundt 1060 dollar, tilsvarende nesten 9300 kroner.

En annen ESG-relatert aksje, Beyond Meat, fikk derimot et kursfall på 2 prosent. Det amerikanske meglerhuset Piper Sandler nedgraderte den fra «nøytral» til «undervekt» og viste til økt konkurranse i segmentet «vegetariansk kjøtt». I tillegg er forventningene til Beyond Meats samarbeid med McDonald's i USA senket.

Også Coinbase var i nyhetene. Selskapet skal være i ferd med å kjøpe opp 2TM, som eier den brasilianske kryptomegleren Mercado Bitcoin. Coinbase-kursen var mandag ettermiddag opp med 6 prosent.

For Apple pekte pilene derimot nedover. Det japanske nyhetsbyrået Nikkei News meldte at konsernet skal redusere sin iPhone-produksjon med en femdel neste kvartal, som følge av uventet svak etterspørsel.

I Storbritannia slet Barclays. Banken opplyste at tabber knyttet til obligasjonshandel har forårsaket tap på 592 millioner dollar, rundt 5,1 milliarder kroner. Hendelsen medfører at selskapets planlagte tilbakekjøp av egne aksjer må utsettes. Barlcays aksjekurs svekket seg med nesten 4 prosent.

For øvrig fortsetter uroen i obligasjonsmarkedet. Mandag svingte renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner fra 2,44 prosent til 2,56 prosent. Intradagtoppen var høyere enn noen gang siden tidlig i mai 2019.

Observante investorer har også fått med seg at forskjellen mellom de to- og tiårige rentene raskt nærmer seg null, noe som tidligere har signalisert økonomisk oppbremsing og børsfall. I USA var nivået helt nede i 0,11 prosent mandag morgen, norsk tid. Ved firetiden lå det på rundt 0,12 prosentpoeng, mindre enn noen gang siden coronakrisen brøt ut i februar 2020.