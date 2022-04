Børsene opplever for tiden ganske dramatiske humørendringer. Utslagene er særlig store i Europa, der stemningen i løpet av en time eller to kan svinge fra «hælene i taket» til «depressivt nachspiel». Ukraina-krigens utvikling, som tolkes på grunnlag av svært usikker og til tider motstridende informasjon, står for mye av volatiliteten.

Onsdag pekte pilene hovedsakelig nedover for de vestlige børsindeksene, ettersom partene i konflikten fortsatt er langt unna noen fredelig løsning. Kanskje tvert imot. De russiske styrkene kjemper fremdeles mot Ukrainas hær nær Kiev, og dessuten er et «kolossalt angrep» angivelig startet mot Tsjernihiv, som ligger i den nordlige delen av landet og har rundt 300.000 innbyggere. Begge deler sår tvil om tidligere meldinger om at Russland hovedsakelig skulle fokusere på Donbas-regionen.

Samtidig skjer det merkelige ting i rentemarkedet. Onsdag ettermiddag lå den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten bare 0,04 prosentpoeng over den toårige versjonen. Forskjellen er mindre enn noen gang siden oktober 2019. Renteinvestorene signaliserer klart og tydelig at en kraftig økonomisk oppbremsing, om ikke en resesjon, er nær forestående.

Samme dag viste amerikansk statistikk imidlertid at forholdene i jobbmarkedet fortsatt er gode. Det ble skapt 455.000 arbeidsplasser i mars, mot ventet 450.000. Tallet var riktig nok ned med 31.000 fra den foregående måneden og dessuten det laveste siden august i fjor.

Blant enkeltaksjene var BioNTech en vinner i New York, med et kursløft på nesten 5 prosent. Vaksineprodusenten la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. I tillegg sto ledelsen fast ved sin salgsprognose for 2022.

Lululemon-aksjen steg enda mer, hele 7 prosent. Klesprodusentens omsetning skuffet i fjerde kvartal, men inntjeningen ble litt bedre enn ventet og utsiktene for dette året er visst nok svært gode. At Lululemon også skal kjøpe tilbake egne aksjer for 1 milliard dollar bidro til oppgangen.

Et tredje selskap, Micron Technology, tjente 2,14 dollar per aksje i fjerde kvartal, mens konsensusestimatet var på 1,97 dollar. Også salget av halvledere overgikk forventningene, og den positive trenden fortsatte i årets første tre måneder. Ved firetiden onsdag var aksjekursen opp med mer enn 2 prosent.