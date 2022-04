Twitter var blant mandagens børsvinnere, som følge av at Tesla-toppen Elon Musk har kjøpt 9,2 prosent av selskapets aksjer. Ved firetiden var aksjekursen opp med mer enn 20 prosent. Musks eierandel er verdt mer enn 3 milliarder dollar.

Tesla-aksjen steg samtidig med rundt 2 prosent, til tross for at selskapet leverte litt færre elbiler enn ventet i første kvartal. I alt 310.048 Teslaer rullet ut av fabrikkene i perioden. Tallet var en ny rekord og opp med rundt 125.000 fra fjorårets første kvartal.

Et annet stort amerikansk konsern, kaffekjeden Starbucks, meldte at det ikke skal kjøpes tilbake flere egne aksjer med det første. Pengene skal i stedet investeres i vekstprosjekter. Aksjekursen var mandag ettermiddag ned med 5 prosent.

Også Hertz var i nyhetene. Bilutleiegiganten har inngått en avtale om å kjøpe opptil 65.000 elbiler fra Polestar i løpet av de kommende fem årene. Her ble kursløftet på nesten 6 prosent.

I Europa gjorde Delivery Hero det bra, med en oppgang på 10 prosent. Selskapet, som frakter mat fra restauranter til kunder, opplyste at det er i ferd med å hente inn 1,4 milliarder euro i ny fremmedkapital. I tillegg venter ledelsen nå at driftsresultatet før nedskrivninger (Ebitda) blir positivt allerede neste år.

Mens de gode nyhetene ruller inn fra de børsnoterte selskapene, er det ingen tegn på at Ukraina-krigen vil avsluttes med det første. Heller tvert imot. President Zelensky anklager nå Russland for grusomme krigsforbrytelser, og bilder av massegraver og lik i Buchas gater øker sannsynligheten for at Nato i større grad involverer seg i konflikten. Ukrainas myndigheter hevder også at Kina lanserte et storstilt cyberangrep på ukrainske forsvarssystemer i forkant av Russlands invasjon. Også dette innebærer større risiko for at konflikten blir langt mer omfattende enn det finansmarkedet i dag tar høyde for.