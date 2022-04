Nye sanksjoner senker børsene

Forslag om ytterligere sanksjoner mot Russland førte tirsdag til enda høyere olje- og gasspriser. Også hvete, en viktig russisk eksportvare, ble langt dyrere. Utviklingen vil utvilsomt bidra til stigende inflasjon og lavere kjøpekraft, særlig i Europa. Ved firetiden var de fleste europeiske børsindeksene følgelig ned.

Vestas Wind Systems fikk imidlertid et kursløft på 10 prosent. Credit Suisse oppgraderte den danske vindturbinprodusenten fra «underperform» til «outperform», og viste til at Ukaina-konflikten har ført til økt satsing på fornybar energi.

I USA fortsatte Twitter å gjøre det bra. Kursen steg med 27 prosent mandag, da det ble kjent at Elon Musk hadde kjøpt 9,2 prosent av selskapets aksjer. Ved firetiden tirsdag var nivået opp med ytterligere 5 prosent, som følge av at Tesla-toppen også skal bli del av Twitters styre. Investorene håper at Musk vil sørge for at nettsamfunnet blir åpnere og mindre tilbøyelig til å sensurere politisk «uakseptable» meldinger. Dersom dette faktisk skjer, vil behovet for alternative nettsamfunn, som Trumps Truth Social, falle. Sistnevntes eier, Digital World Acquisition Corp., har hittil i denne uken fått et kursfall på 21 prosent.

For øvrig kom det nye PMI-tall fra eurosonen. Indeksen, som måler veksten i områdets økonomiske aktivitet, sank fra 55,5 i februar til 54,9 i forrige måned. Tallet var litt bedre enn ventet, men viser en fortsatt oppbremsing. Alle nivåer over 50 indikerer økt verdiskapning, mens lavere tall innebærer redusert økonomisk aktivitet.

Også den amerikanske rentekurven reflekterer avtagende BNP-vekst. Renten på toårige statsobligasjoner var høyere enn den tiårige renten både fredag og mandag, og historisk har slike unormale forhold signalisert en høy sannsynlighet for resesjon i de følgende 12-24 månedene. Slike «inverteringer» var sjelden lenge, og ved firetiden tirsdag betalte tiårig statsgjeld igjen en hårsbredd mer enn den toårige versjonen.