Rentefrykt senker børsene

Torsdag ble det kjent at antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd i USA i forrige uke falt til det laveste nivået siden 1968. Mens økonomene hadde ventet 200.000, var fasiten bare 166.000. Er dette gode nyheter for børsinvestorer? Ikke helt, ettersom et overraskende stramt arbeidsmarked motiverer Fed til å stramme inn raskere enn tidligere antatt. Ved firetiden lå renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner følgelig på 2,64 prosent, høyere enn noen sluttnotering siden tidlig i mars 2019. Samtidig falt alle de store amerikanske børsindeksene.

Conagra Brands, en av USAs største matvareprodusenter, gjorde det bedre. Aksjekursen steg med 2 prosent, selv om ledelsen la frem en uventet dyster prognose for regnskapsåret som avsluttes i mai. Bunnlinjen svekkes av høyere transportkostnader og dyrere råmaterialer, forklarte selskapet.

Også Levi Strauss merker inflasjonen på kroppen. Klesprodusenten har imidlertid en sterk merkevare og har vært i stand til å jekke opp sine utsalgspriser i takt med økte produksjonskostnader. Dette bidro til at inntjeningen i det seneste kvartalet overgikk analytikernes snittestimat med 10 prosent. Torsdag ettermiddag var aksjekursen likevel rundt 4 prosent høyere.

Hewlett-Packard fikk derimot et kursløft på 17 prosent. Oppgangen skyldtes at Warren Buffett-konsernet Berkshire Hathaway har kjøpt 11,4 prosent av datamaskinprodusenten.

I Europa var enkelte børsindekser høyere og andre litt ned. Royal Dutch Shell falt nesten 2 prosent, etter at energigiganten opplyste at dets russiske eiendeler skal nedskrives med 4-5 milliarder dollar.

Volvo-aksjonærene gikk på en større smell. Lastebilprodusentens aksjekurs stupte 8 prosent, delvis som følge av at JPMorgan senket sitt kursmål fra 210 til 205 svenske kroner. Anbefalingen er fortsatt «nøytral». Banken viste til komponentmangel, høyere produksjonskostnader og en begrenset evne til å heve utsalgsprisene.