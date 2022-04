USA vedtok torsdag å forby import av russisk olje og gass samt nye investeringer i Putins hjemland. Grepet vil trolig bidra til verre inflasjon og redusert global vekst. I tillegg var renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner fredag ettermiddag helt oppe i 2,72 prosent, mer enn noen gang på tre år.

I de asiatiske og europeiske aksjemarkedene pekte pilene likevel oppover. Høyere renter bidro til at finansaksjer som Deutsche Bank og Old Mutual gjorde det særlig bra.

Det er samtidig klart at investorene er blitt mer bekymret for en mulig resesjon senere i år eller i 2023. Fredag nedgraderte Bank of America transportselskapene UPS og Union Pacific, som følge av forventninger om svakere etterspørsel og lavere priser. De to aksjene var ved firetiden ned med henholdsvis 3 og 2 prosent.

Neste uke vil investorene dessuten fokusere på den nye resultatsesongen. Blant annet skal JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Wells Fargo legge frem sine tall for første kvartal. Samtlige har en tendens til å tjene på høyere renter, ettersom dette bidrar til bedre marginer på utlån.

SocGens mest berømte og generelt pessimistiske strateg, Albert Edwards, hevder imidlertid at de kommende amerikanske rentehevingene blir langt mer beskjedne enn det markedet forventer. Han tror toppen vil nås på 1,0 prosent, noe som bare er 0,75 prosentpoeng over dagens styringsrente. Årsaken er at Fed også planlegger å reversere tidligere obligasjonskjøp, og dette vil ha en ytterligere avkjølende effekt på USAs økonomiske vekst og børsutvikling. Etter at Fed funds-renten når 1,0 prosent, vil sentralbanken angivelig bli nødt til å lansere en ny runde med pengepolitisk stimulans for igjen å få fart på økonomien, ifølge Societe Generale.