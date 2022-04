Svak start på påskeuken

Kombinasjonen av renteoppgang og geopolitisk usikkerhet bidro til at de store børsindeksene i Asia, Europa og USA var ned ved firetiden mandag. Utviklingen var særlig elendig i Kina, der Shanghai- og Hang Seng-indeksene tapte rundt 3 prosent.

For Nio ble nedturen på mer enn 11 prosent. Den kinesiske elbilprodusenten har måttet stenge sin fabrikk som følge av coronarelaterte problemer i forsyningskjeden. I tillegg skal prisene på selskapets kjøretøy økes med rundt 14.000 kroner fra og med 10. mai.

I USA gikk det riktig dårlig med Nvidia. Kursfallet på 4 prosent skyldtes delvis at brikkeprodusenten nå ber om tillatelse til å doble antallet utstedte aksjer. Aksjenkursens utvikling henger også sammen med det som skjer i kryptomarkedet, ettersom Nvidias komponenter inngår i maskinvare for digital «gruvedrift». Prisen på bitcoin og ethereum var mandag ettermiddag ned med henholdsvis 5 og 8 prosent.

Twitter-kursen var derimot opp med nesten 3 prosent. Aksjen steg kraftig i forrige uke, da det ble kjent at Elon Musk hadde kjøpt 9,2 prosent av konsernet og dessuten skulle bli medlem av styret. Nå viser det seg at Tesla-toppen likevel ikke skal ha noen styrerolle, men investorene gir tilsynelatende blaffen.

I Paris, nesten 6000 kilometer fra New York City, steg Societe Generales børsverdi med mer enn 6 prosent. Den franske banken har funnet en kjøper for sin andel av russiske Rosbank samt for sin forsikringsvirksomhet i Russland. Dermed vil SocGen være fullstendig ute av landet.

Bankbransjen er også blant de få som tjener på høyere lange renter. USAs tiårige versjon var mandag helt oppe i 2,78 prosent, mer enn noen gang siden januar 2019. På den tiden var inflasjonen imidlertid under 2 prosent. Dersom vi skal ha samme realrente i dag som den gangen, må tiårige amerikanske statsobligasjoner betale nesten 9 prosent.