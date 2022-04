Mystisk selger senker bankaksjer

De store bankenes kursutvikling regnes som en økonomisk indikator, ettersom deres kundemasse representerer husholdninger og bedrifter generelt. Det er følgelig en smule urovekkende når noen av Europas største finansinstitusjoner plutselig blir langt mindre verdt på børsen.

Nettopp dette skjedde tirsdag. Ved tretiden hadde Deutsche Bank-kursen stupt 8,4 prosent, mens Commerzbank var ned med 7,4 prosent. Nedturen skyldtes at en ukjent selger dagen før hadde dumpet aksjer i de to bankene, som har en samlet børsverdi på rundt 300 milliarder kroner. I alt ble mer enn 5 prosent av långivernes aksjer solgt, og det spekuleres at Los Angeles-baserte Capital Group sto bak transaksjonen. Også et annet amerikansk investeringsselskap, Cerberus, har i de seneste månedene dramatisk redusert sin eksponering mot Tysklands banksektor.

For øvrig er vi nå inne i en ny resultatsesong, og amerikanske regnskap kan gi en pekepinn på hvordan tallene vil se ut også i vår del av verden. CarMax, USAs største bruktbilforhandler, meldte tirsdag at bunnlinjen ble langt verre enn ventet i det seneste kvartalet. Snittprisen på de solgte bilene fortsatte å stige kraftig, men antallet salg til privatpersoner sank med 5,2 prosent fra samme periode i fjor. Aksjekursen var tirsdag ettermiddag ned med 4 prosent.

Også Albertsons, USAs fjerde største supermarkedskjede, la frem en fersk kvartalsrapport. Her overrasket både omsetningen og inntjeningen positivt. Ledelsen forklarte at utsalgsprisene ble hevet tilstrekkelig til å oppveie effekten av problemer i forsyningskjeden og høyere innkjøpspriser. Aksjen falt likevel med nesten 3 prosent.

Samtidig bekreftet amerikanske makrotall at inflasjonen blir stadig verre. I mars lå den årlige konsumprisveksten på 8,5 prosent, mer enn noen gang siden 1981. På forhånd hadde økonomene ventet 8,4 prosent. Ekskludert matvarer og energi utgjorde økningen 6,5 prosent.

De nye inflasjonstallene innebærer at få aktivaklasser har gitt positiv realavkastning i det seneste året. S&P 500-indeksen har steget med 6,9 prosent, iShares' børsnoterte fond med amerikanske statsobligasjoner har tapt 7,3 prosent, og bitcoin-prisen har stupt 32,4 prosent. Gull har derimot vært en god inflasjonssikring, med et årlig prisløft på 12,9 prosent.