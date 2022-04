Nedturen fortsetter i Europa

De europeiske børsindeksene var betydelig ned tirsdag ettermiddag, etter å ha vært stengt i fire dager. Blant de største taperne var luksusprodusentene Hermes og Moncler, som fikk kursfall på 2-4 prosent. Det til tross for at førstnevnte økte omsetningen med 27 prosent i første kvartal, justert for valutaendringer. På forhånd hadde analytikerne ventet en årlig organisk salgsvekst på 15 prosent. Resten av 2022 kan imidlertid bli vanskeligere, ettersom de lukrative butikkene i Russland nå er stengt og Kinas nye coronabølge rammer salget der.

I USA la Halliburton frem et ferskt regnskap. Oljeservicegiganten tjente en hårsbredd mer enn ventet i årets første tre måneder og meldte om høy etterspørsel. Tirsdag ettermiddag var aksjekursen følgelig opp med 2 prosent, til det høyeste nivået på nesten fire år.

Også Johnson & Johnson overrasket positivt. Her hadde analytikerne ventet en bunnlinje på 2,56 dollar per aksje, mens fasiten viste 2,67 dollar. Topplinjen var imidlertid noe svakere enn ventet, og dessuten fortalte ledelsen at det for tiden er et overskudd av coronavaksiner i verden. Ved firetiden norsk tid var aksjekursen nesten 4 prosent over mandagens sluttnotering.

For øvrig fortsatte blodbadet i obligasjonsmarkedet. Renten på 30-årige amerikanske statsobligasjoner steg tirsdag til over 3 prosent, for første gang siden april 2019. I terminkontraktmarkedet regnes det nå som 86 prosent sannsynlig at selv USAs styringsrente vil være minst 3 prosent innen utgangen av juli 2023.

Enn så lenge har landets boligmarked klart seg bra, til tross for langt høyere finansieringskostnader. Ny statistikk viste tirsdag at antallet påbegynte boligprosjekter steg med 0,3 prosent fra februar til mars, mens ekspertene hadde ventet et fall på 1,6 prosent. For antallet søknader om byggetillatelse var tallene henholdsvis pluss 0,4 prosent og minus 2,4 prosent.