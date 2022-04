En strøm av gode nyheter

Ukraina-krigen fortsetter, rentene stiger og inflasjonen tiltar. Hittil i denne resultatsesongen har de børsnoterte selskapenes ferskeste regnskap imidlertid vært betydelig bedre enn ventet.

Torsdag føyde ABB seg til rekken. Aksjekursen steg med 5 prosent, etter at ingeniør- og teknologikonsernet meldte om en kraftig økning i antallet ordrer og et overraskende høyt driftsresultat før nedskrivninger (Ebitda) i første kvartal. Også nettoresultatet overgikk forventningene, til tross for noe skuffende inntekter. Ledelsen tilføyde at utsiktene for andre kvartal er utmerkede.

Et annet europeisk selskap, Nestlé, fortalte at den årlige organiske omsetningsveksten i første kvartal ble på 7,6 prosent. Av dette bidro prisøkninger med 5,2 prosent, mens volumvekst sto for de resterende 2,4 prosentene. Matvareprodusenten opprettholdt sin prognose for 2022, med en forventet salgsvekst på rundt 5 prosent og en driftsmargin på 17-17,5 prosent. Ved firetiden torsdag var Nestle-kursen opp med 1 prosent.

Nederlandske AkzoNobel gjorde det enda bedre, med et kursløft på 7 prosent. Konsernet, som blant annet lager maling, oppveide dyrere innsatsfaktorer med prisøkninger og endte opp med å tjene overraskende mye i første kvartal.

På den andre siden av «dammen» fikk et par amerikanske flyselskaper luft under vingene. American Airlines-kursen steg med 7 prosent, som følge av at tapet i første kvartal ble mindre enn ventet. Også rivalen United Airlines slo analytikernes inntjeningsestimat, selv om topplinjen bommet med en hårsbredd. Her ble kursoppgangen på nesten 12 prosent. Det hjalp at begge selskapene ser for seg et overskudd i andre kvartal, som følge av at reiseaktiviteten tar seg opp etter coronapandemien.

Også Teslas aksjekurs er i ferd med å hente seg inn. Torsdagens kursoppgang på mer enn 9 prosent skyldtes at elbilprodusenten i første kvartal solgte og tjente betydelig mer enn meglerhusene hadde ventet. Inntjeningen pr. aksje var høyere enn noen gang tidligere i selskapets historie. Musk-konsernet advarte imidlertid at produksjonen ut året vil påvirkes negativt av komponentmangel.