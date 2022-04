American Express var blant de amerikanske selskapene som fredag la frem sitt regnskap for første kvartal. Kortgigantens inntekter og inntjening ble bedre enn ventet, men aksjekursen var ved firetiden likevel ned med nesten 1 prosent. Ledelsen forklarte den positive overraskelsen med at at yngre kunder og SMBer bruker mer penger.

I oljeservicesektoren tjente Schlumberger 34 cent per aksje i første kvartal, mens analytikerne hadde ventet 33 cent. Også topplinjen slo forventningene, og dessuten ble utbyttet jekket opp med 40 prosent. Aksjen fikk et kursløft på nær 5 prosent.

Snap, en stor aktør innenfor sosiale medier, tapte 2 cent per aksje, dobbelt så mye som meglerhusene hadde ventet. Heller ikke ledelsens salgsprognose for andre kvartal imponerte. En rekyl i IT-sektoren bidro til at aksjekursen likevel steg med mer enn 4 prosent.

Gap slet derimot. Den amerikanske kleskjeden advarte at økt konkurranse og flere billigsalg vil ramme omsetningsveksten. I tillegg skal Nancy Green slutte som toppsjef. Aksjekursen stupte 18 prosent.

I Europa meldte Anheuser-Busch InBev at selskapets andel av et russisk bryggeri-joint venture skal dumpes. Resultatet blir et tap på 1 milliard euro. Den nederlandske bryggerikjempen sluttet å selge Budweiser-øl i Russland kort tid etter invasjonen av Ukraina. Fredag ettermiddag var aksjekursen mer enn 3 prosent lavere.

Også IT-selskapet Sap meldte at det skal trekke seg helt ut av Russland. Beslutningen vil senke den årlige bunnlinjen med nesten 350 millioner euro, og dessuten kommer avskrivninger på 80-100 millioner euro. Aksjekursen sank med rundt 3 prosent, til tross for at ledelsen opprettholdt sin prognose for årets inntekter fra skybaserte programvareløsninger. I tillegg var omsetningsveksten på 11 prosent i første kvartal bedre enn ventet. Inntjeningen på 0,63 euro var imidlertid 44 eurocent lavere enn konsensusestimatet.