En studie fra verdens største forvaltningsselskap Blackrock, viser at institusjonelle investorer forventer å øke investeringene mest i private equity, eiendom og infrastruktur, mens børsnoterte aksjer er den kategorien de i størst grad forventer å redusere allokeringen til.

Hvorfor øker interessen for investeringer utenfor børs?

Slik jeg ser det, er det to hovedårsaker. For det første venter mange forvaltningsmiljøer lavere avkastning fra tradisjonelle aksje- og renteporteføljer de neste årene. Det skyldes høy verdsettelse av spesielt amerikanske og dermed globale aksjer, samt et fortsatt lavt rentenivå. Høy inflasjon og stigende markedsrenter har allerede gitt svak utvikling for obligasjoner og vekstaksjer. Dette er en trend som kan fortsette dersom sentralbankene må heve rentene mer enn det som er forventet i dag. Behovet for å søke avkastning fra flere kilder, som alternative investeringer, er derfor økende.

For det andre har vi en mer usikker situasjon i verdensøkonomien, med høy inflasjon, forestående pengepolitiske innstramninger, stigende resesjonsfrykt og høy geopolitisk spenning. Dette kan bidra til flere urolige perioder i finansmarkedene, som igjen fordrer økt oppmerksomhet rundt risikospredning og motstandsdyktighet i kapitalforvaltningen. Kombinasjonen av aksjer, obligasjoner og ulike alternative investeringer kan jevne ut verdisvingninger, samtidig som sannsynligheten for bevaring av kjøpekraft styrkes i lys av et høyere inflasjonsnivå enn før.

Er det fallgruver?

Investeringer i alternativer og private markeder kan som nevnt medføre store variasjoner i kvalitet og avkastning, delvis påvirket av at de fremste miljøene kun tar imot penger fra større institusjonelle og profesjonelle investorer.

Stigende etterspørsel fra private investorer har likevel ført til etablering av nye «alternative» verdipapirfond. En studie fra Morningstar påpeker at slike fond, orientert mot privatmarkedet og med lave minimum tegningsbeløp, har levert skuffende avkastning i perioden 2007 til 2022. Verdiene i disse fondene svingte også godt i takt med aksjemarkedet i perioden, og at man dermed fikk begrenset diversifiseringseffekt.

Økende etterspørsel fra investorer kan forsterke konkurransen om de beste investeringsmulighetene, som igjen kan presse kjøpsprisene opp og dermed dempe avkastningsmulighetene. Tendensen kan av den grunn føre til enda større forskjeller i avkastning mellom ulike tilbydere og forvaltere av alternative investeringer de neste årene.

Seks argumenter for videre vekst

Goldman Sachs mener vi er inne i en «Private Markets Super Cycle», og at dette vil fortsette de kommende årene. Fem drivere trekkes frem:

God avkastningshistorikk sammenlignet med børsnoterte markeder, også justert for risiko. Private equity, som er den største kategorien innenfor unoterte investeringer, har i tillegg hatt små verdifall sammenlignet med aksjemarkedet. Det viktige å bemerke er at kursbevegelsene påvirkes av at verdifastsettelsen av unoterte papirer ikke skjer like ofte som børsnoterte verdipapirer. Dette fører til utjevning av verdisvingninger og økt risikojustert avkastning. På den ene siden kan man hevde at denne risikoreduksjonen er en illusjon fordi endringer i økonomiske og finansielle rammebetingelser påvirker alle virksomheter uavhengig av type eierskap. På den andre siden kan det også sies at kontinuerlig prisfastsettelse på børs har større sannsynlighet for å gi forvirrende signaler om investeringens underliggende verdi og at prisingen i større grad derfor påvirkes av markedspsykologiske krefter. Mange investorer oppgir at de har mindre alternative investeringer enn de ønsker å ha. En undersøkelse utført av Preqin viste at flertallet av institusjonelle investorer planlegger å plassere minst like mye i private markeder de neste 12 månedene som de foregående, og at det største gapet mellom ønsket og faktisk allokering var i private equity og private credit. Flere selskaper forblir i privat eie lenger, fremfor å børsnoteres. Siden 2008 har antallet amerikanske virksomheter med mer enn 500 ansatte i privat eie økt med 11 prosent. I samme periode har antallet børsnoterte selskaper falt 25 prosent i Europa og 6 prosent i USA. Dette er en trend som er drevet av regulatoriske og finansielle faktorer. Goldman mener renteforventningene, som i dag tilsier et gjennomsnittlig rentenivå på under 3 prosent de neste ti årene i USA, ikke vil være til hinder for voksende etterspørsel etter alternative investeringer. Om rentene skulle stige ytterligere, vil dette være til fordel for spesielt private credit, som er basert på lån med flytende renter og dermed mindre følsomme for renteendringer enn obligasjoner med fast rente. Stigende markedsrenter har historisk sammenfalt med lavere avkastning for private investeringer, ettersom sikre renteplasseringer da blir et relativt sett mer attraktivt alternativ. I perioden 2016-19 steg markedsrentene, noe som bidro til lavere avkastning og lavere tilførsel av ny kapital. Mens private investorer i dag representerer over 40 prosent av kapitalen i den globale forvaltningsbransjen, utgjør deres andel innen private investeringer bare 5 prosent. Høye tegningsbeløp, lang tidshorisont og begrenset likviditet har historisk bidratt til at pensjonsforvaltere, banker, forsikringsselskaper og statlige investeringsfond har dominert i dette segmentet. De siste årene har det dukket opp flere fondsløsninger med lavere inngangsbarrierer og hyppigere muligheter for kjøp og salg, inkludert annenhåndsmarkeder. Dette kan bidra til at privatinvestorer øker sin allokering de kommende årene.

Ingen gratis lunsj, ei heller innen alternative investeringer

Som investor er det stor forskjell mellom å investere på børsen eller utenfor børsen. Mens vi kan si at tradisjonelle aksje- og rentefond er relativt homogene, er alternative investeringer alt annet. Fordi kvaliteten og forutsetningene for god risikojustert avkastning kan variere nærmest fra gull til gråstein, blir det av avgjørende betydning ikke bare å velge samarbeidspartnere med høy kompetanse og et globalt nettverk, men også å spre risiko på flere investeringer innenfor hver kategori av alternativer. Sammen med tradisjonelle aksje- og rentefond kan alternative investeringer bidra til gode forvaltningsresultater over tid. Samtidig får porteføljen en annen likviditets-, risiko- og kostnadsprofil som det er viktig å være klar over. Ingen porteføljesammensetninger er sikret mot store nedturer eller kriser i økonomien eller finansmarkedene. Å bruke gode og mange byggeklosser er likevel den beste forsikringen vi har.