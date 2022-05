Kort pause fra ruskeværet

Russlands utenriksminister, Sergey Lavrov, advarte mandag at faren for atomkrig er reell og ikke burde underestimeres. Strømmen av stadig mer avanserte våpen til Ukraina fortsetter imidlertid, og i finansmarkedet er det få tegn på at klodens ødeleggelse er nært forestående. Tirsdag pekte pilene oppover i både de europeiske og asiatiske aksjemarkedene.

I vår del av verden, rundt 6500 kilometer fra Washington, D.C., var UBS blant børsvinnerne. Den sveitsiske banken fortalte at bunnlinjen i første kvartal ble langt bedre enn ventet samt at eksponeringen mot Russland ble ytterligere redusert. Aksjekursen la på seg 2 prosent.

En annen finanskjempe, HSBC, fikk derimot et kursfall på nesten 5 prosent. Økonomisk oppbremsing og redusert etterspørsel i Hong Kong bidro til at resultatet før skatt i første kvartal ble 27 prosent lavere enn i samme periode året før. Lønnsomheten var likevel litt bedre enn analytikerne hadde ventet.

Også for amerikanske 3M gikk på en smell. Aksjekursen var ved firetiden tirsdag ned med rundt 3 prosent, til tross for at selskapet gjorde det omtrent som ventet i første kvartal. Inntjeningen sank med 16,6 prosent, justert for ekstraordinære poster. Ledelsen nedjusterte dessuten sin prognose for hele året, blant annet som følge av redusert salg av coronarelaterte munnbind.

Fra USA kom det dessuten boligprisstatistikk for februar. Den årlige økningen i 20 store byer var 20,2 prosent i snitt. S&P DJI, som gjennomfører undersøkelsen, advarte imidlertid at høyere boliglånrenter kan legge en demper på den videre prisutviklingen.

En annen amerikansk rapport viste at ordrer for varige goder steg med 0,8 prosent fra februar til mars. På årsbasis utgjorde veksten 9,9 prosent, mindre enn noen gang siden februar i fjor. Generelt var tallene noe bedre enn ventet.