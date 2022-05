Warren Buffett i fokus

De fleste investorer liker å lese om Warren Buffett, og i helgen var superinvestoren igjen i nyhetene. Konsernet han kontrollerer, Berkshire Hathaway, meldte om en bunnlinje på 5,46 milliarder dollar i første kvartal, noe som var 53 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Driftsresultatet var tilnærmet uendret, som følge av økonomisk oppbremsing og større forsikringskrav. Lønnsomheten var likevel noe bedre enn ventet, til tross for at topplinjen skuffet. Mandag ettermiddag var Buffett-selskapets aksjekurs så vidt i pluss.

Activision Blizzard var derimot opp med 3 prosent, hovedsakelig fordi Berkshire i første kvartal økte sin investering i den amerikanske videospillprodusenten. Under helgens årsmøte fortalte Buffett at dette er et veddemål på at Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard vil bli gjennomført. I investeringsbransjen kalles strategien «merger arbitrage».

Et annet selskap i Berkshires portefølje, Moody's, gjorde det en hårsbredd verre enn ventet i første kvartal. I tillegg reduserte ratingbyrået sin inntektsprognose for 2022, grunnet forventninger om vedvarende volatilitet i markedet. Aksjekursen svekket seg med mer enn 7 prosent.

Charlie Munger, som leder Berkshire sammen med Buffett, nevnte på sin side Robinhood. Han kritiserte nettmegleren for å oppmuntre til kortsiktig «gambling» og mente selskapets voldsomme kursfall var Guds vilje. Uttalelsene forhindret ikke at Robinhood-kursen ved firetiden mandag var opp med 1 prosent. Tapet siden nyttår utgjør likevel 46 prosent.

Utenfor Buffett-sfæren var de kinesiske elbilprodusentene Li Auto og Nio i nyhetene. Begge meldte at leveransene i april var lavere enn ett år tidligere. Forklaringen var landets nye coronautbrudd. Investorene hadde tilsynelatende forberedt seg på enda verre tall, ettersom de to fikk kursløft på henholdsvis 9 og 4 prosent.

For øvrig vil denne ukens børshandel preges av at USAs sentralbank onsdag ventes å heve styringsrenten med et halvt prosentpoeng, til 0,75 prosent. Prisingen av derivater viser at et slikt utfall regnes som 99,8 prosent sannsynlig, så dersom den faktiske hevingen blir større eller mindre, kan utslagene i aksje- og obligasjonsmarkedet bli store.