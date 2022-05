Sterkt fra Iss og Avis Budget

Iss fikk et kursløft på nesten 11 prosent etter å ha lagt frem overraskende sterke tall for første kvartal. Selskapet er en global leder i renholdsbransjen, men leverer også tjenester som kantinedrift og catering til næringslivet.

I USA ble Avis Budgets aksjonærer mer enn 1 prosent rikere. Bilutleieselskapet drar nytte av økt reiseaktivitet, og i første kvartal ble både topp- og bunnlinjen bedre enn ventet.

To andre giganter, Clorox og DuPont, fortalte at marginene skvises som følge av dyrere innsatsfaktorer. Ved firetiden tirsdag var førstnevntes aksjekurs likevel opp med 4 prosent, mens DuPont-aksjen ble 1 prosent mindre verdt.

Også Pfizer offentliggjorde et ferskt regnskap. Igjen overgikk både inntektene og inntjeningen meglerhusenes konsensusestimat. Det forhindret ikke et kursfall på nær 1 prosent.

For øvrig advarte den legendariske hedgefondforvalteren Paul Tudor Jones at dagens forhold er ekstremt dårlige for finansielle eiendeler. Han tror både aksjer og obligasjoner vil gi elendig avkastning, som følge av stigende renter og verre tilgang på kapital. Jones er best kjent for å ha forutsett og tjent på børskrakket i 1987. Ifølge Forbes tilsvarer hans formue nesten 70 milliarder kroner.

Det er ingen tvil om at blodbadet i rentemarkedet også påvirker børsutviklingen. I USA nådde renten på tiårige statsobligasjoner i denne uken 3 prosent, for første gang siden desember 2018. Tilsvarende i Tyskland steg tirsdag morgen til mer enn 1 prosent, og her må vi tilbake til 2015 for å finne høyere nivåer.

Rentemarkedet reflekterer også høy tillit til de store sentralbankenes evne til å senke inflasjonen. For eksempel er forskjellen mellom renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner og lignende inflasjonssikrede instrumenter for tiden bare 2,8 prosentpoeng – milelangt under konsumprisveksten på 8,5 prosent i mars.