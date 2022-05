Fed i førersetet

Ved firetiden onsdag var det ennå ikke kjent hvor mye USAs sentralbank hevet styringsrenten, og følgelig var de internasjonale børsindeksene tilnærmet uendrede. Det er liten tvil om at pengepolitikken i svært stor grad påvirker utviklingen i aksjemarkedet, særlig ettersom en årrekke med rekordlave renter har ført til at verdens husholdninger, myndigheter og bedrifter har påtatt seg til dels ikke-bærekraftige gjeldsforpliktelser.

Noen timer før Fed-møtet kom det skuffende tall fra USAs arbeidsmarked. Antallet nye arbeidsplasser i privat sektor økte i forrige måned med 247.000, mindre enn noen gang siden april 2020. Statistikken, som ekskluderer jordbruket, var 143.000 lavere enn ventet og ned med 232.000 fra mars. At selskaper med under 50 ansatte krympet sysselsettingen med 120.000 var særlig urovekkende.

En annen rapport viste at USAs handelsunderskudd este til en ny rekord i mars. Her lå medianestimatet på 107,1 milliarder dollar, mens fasiten ble 109,8 milliarder dollar. Gapet mellom importen og eksporten vokste med 22,3 prosent fra samme måned i fjor.

Enkelte amerikanske aksjer fikk dramatiske kursbevegelser selv før Feds rentebeslutning ble offentliggjort. Ved firetiden onsdag var Lyft-kursen ned med svimlende 33 prosent, som følge av et resultatvarsel for andre kvartal. Uber-rivalen forklarte at det må brukes mer penger på å tiltrekke sjåfører.

AirBnb var derimot opp med 5 prosent, etter å ha meldt om ytterligere innhenting i reiseaktiviteten. Også Starbuks gjorde det bra. Kursløftet på nær 7 prosent skyldtes hovedsakelig at omsetningen i første kvartal overrasket positivt.

For AMD ble oppturen på rundt 2 prosent. I første kvartal var både topp- og bunnlinjen høyere enn analytikernes konsensusestimat. Utrolig nok har brikkeprodusenten slått forventningene i hvert eneste kvartal i de seneste fem årene.

Casino-giganten Caesars Entertainment gjorde det stikk motsatte. Hverken inntektene eller inntjeningen innfridde, og aksjekursen var onsdag ettermiddag ned med 4 prosent.