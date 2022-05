Vaksinesalg og utlånsvirksomhet skuffer

Novavax var blant selskapene som tirsdag la frem ferske tall for første kvartal. Både topp- og bunnlinjen skuffet. I perioden ble det bare solgt 31 millioner doser med coronavaksiner, til tross for at ledelsen nylig spådde et salg på 2 milliarder doser i 2022. Utrolig nok opprettholdt selskapet sin inntektsprognose for hele året. Det regner med at vaksinesalget vil ta seg kraftig opp allerede i inneværende kvartal. Investorene var langt ifra overbeviste, og aksjekursen var ved firetiden ned med nesten 12 prosent.

Norwegian Cruise Line gjorde det bedre. Tapet i første kvartal ble verre enn ventet, men cruiseoperatøren får nå flere bestillinger enn før pandemien. Aksjen steg med rundt 6 prosent.

Den nettbaserte långiveren Upstart er mindre kjent i Norge, men dens uttalelser gir en pekepinn om forhold som også påvirker andre finansinstitusjoner. Ledelsen jekket ned sin inntektsprognose for hele året og viste til at dagens makroøkonomiske situasjon trolig vil svekke utlånsvolumene. Dette kom tilsynelatende som lyn fra klar himmel på investorene, og mer enn halvparten av Upstarts børsverdi forduftet i løpet av få minutter.

AMC Entertainments aksjekurs var derimot opp med mer enn 4 prosent. Kinokjeden tapte overraskende lite penger i første kvartal, og omsetningen overgikk analytikernes konsensusestimat. Det hjalp at inntektene pr. kunde nå er høyere enn før pandemien.

I Europa la Bayer frem et nytt regnskap. Aksjen fikk en opptur på nær 5 prosent som følge av uventet høy inntjening i perioden. Konsernet er best kjent for sine legemidler, men i årets første måneder var det salget av jordbruksrelaterte produkter som imponerte mest.

For øvrig offentliggjorde Zew Institute resultatet av en ny spørreundersøkelse. Forventningene til Tysklands økonomiske utvikling bedret seg i april, mens det på forhånd var ventet økt pessimisme.