Ferske inflasjonstall fra USA påvirket onsdagens børsutvikling. I april utgjorde landets årlige konsumprisvekst 8,3 prosent, mens kjerneinflasjonen var 6,2 prosent. Begge målingene var 0,2 prosentpoeng høyere enn ventet, men noe lavere enn i mars.

Overraskelsen løftet umiddelbart rentene på lange amerikanske statsobligasjoner, mens børsindekser som S&P 500, Nasdaq og Dow Jones Industrial Average sank. Ved firetiden var hele nedturen imidlertid reversert.

Coinbase fikk likevel juling. Rundt 22 prosent av kryptomeglerens markedsverdi forduftet etter at regnskapet for første kvartal ble offentliggjort. Inntektene stupte 27 prosent fra samme periode i fjor, og underskuddet på 1,98 dollar pr. aksje skuffet. Det hjalp ikke at krakket i kryptomarkedet fortsatte. Bitcoin-kursen var på et tidspunkt godt under 30.000 dollar, et nivå som først ble nådd sent i 2020. Coinbase-aksjen er på sin side ned med 77 prosent siden nyttår.

I Europa påvirket stadig høyere råvarepriser bildelprodusenten Continentals lønnsomhet i første kvartal. Bunnlinjen ble nær halvert fra samme periode i fjor, men ledelsen opprettholdt likevel sin salgs- og marginprognose for 2022. Aksjekursen var ved firetiden opp med mer enn 4 prosent.

Siemens Energy-aksjen sank derimot med 3 prosent og er nær en ny bunn. Selskapet varslet at årets inntekter og driftsresultat blir i den nedre delen av tidligere offentliggjorte prognoseintervaller, som følge av at problemer i forsyningskjeden rammer vindturbinvirksomheten. Virksomheten som fokuserer på kull- og gasskraftverk gjør det imidlertid bra.

Også Tui, Europas største reisebyrå, la frem tall. Aksjekursen la på seg 5 prosent, selv om inntjeningen ble noe verre enn ventet. Topplinjen på 2,13 milliarder euro var et lyspunkt. Den oversteg analytikernes konsensusestimat med 390 millioner euro.

For tyske Thyssenkrupp ble oppturen på mer enn 13 prosent. Nettoresultatet i første kvartal var 802 millioner euro, mot ventet 576 millioner euro. I tillegg oppjusterte stålprodusenten sin prognose for hele 2022.